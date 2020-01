von Gertrud Rittner

Der Kirchenchor Ewattingen ist ein kleiner Chor, der es trotz seiner Anzahl an Sängern immer wieder schafft, Bewunderung und Erstaunen hervorzurufen. So staunte auch der neue Präses des Chors Pfarrer Fabian Schneider zu Anfang seiner Berufszeit in Ewattingen nicht schlecht, als der Chor sogar mit lateinischen Gesängen zum Gottesdienst aufwartete.

Beim Cäcilienabend des Kirchenchores war Fabian Schneider voll des Lobes. Diesem schloss sich auch Bürgermeister Christian Mauch in seiner Ansprache an. Er sei stets gerne in der Runde der Vereinsmitglieder und nach der für ihn bewegende Weihnachtszeit genieße er die ruhige Atmosphäre, die unter dem Chor herrscht. Nach langjähriger Mitgliedschaft wurden Walter Keller und Meinrad Baumgärtner von der Vorsitzenden mit einer Urkunde zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Gertrud Rittner, Vorsitzende des Kirchenchores, gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Es war ein ruhiges Jahr, so fasste sie es zusammen. Im März 2019 hatte sie gemeinsam mit Sonja Vosseler einen Workshop in Bad Säckingen zum Thema „Zukunft Kirchenmusik“ besucht. Bezirkskantor Markus Mackowiak leitete den eintägigen Workshop, an dessen Ende alle Teilnehmer zu einem Abendkonzert mit Passionslieder in das Friedolinsmünster eingeladen waren.

Gemeinsam mit Dirigent Tim Fischer nahmen sechs Chorsängerinnen im Mai an einem weiteren Workshop mit dem Komponisten Gregor Linßen in Bonndorf teil. Dort probten sie neue Lieder des zeitgenössischen Künstlers. Abends gab er ein Konzert in der Peter und Paul Kirche in Bonndorf. Vor allem die besinnlichen Texte beeindruckten die Sänger sehr. Am Sonntagvormittag sangen die Teilnehmer gemeinsam in einem Projektchor während der Messfeier. Tim Fischer spielte die Orgel.

Gertrud Rittner hofft, dass auch in Zukunft noch weitere Projekte in der Seelsorgeeinheit angeboten werden. Trotz der schönen Erlebnisse entschieden sich die Kirchenchormitglieder aus Ewattingen, nicht an einem Chortreffen der Erzdiözese Freiburg teilzunehmen, da die große Anzahl an angemeldeten Sängern den kleinen Chor schreckte.

Nach zwei Liedern las Schriftführerin Karin Huber ihren ausführlichen Jahresbericht vor. An allen kirchlichen Feiertagen sang der Chor vierstimmig. Für das Patrozinium im Oktober probte der Chor die lateinische Messe in C-Dur von Johann Eberlin. Dies war die erste Aufführung einer bekannten lateinischen Messe seit längerer Zeit. Zum Pfarrfamilienmittag verkauften die Sängerinnen des Kirchenchors Kaffee und selbstgebackene Kuchen und Torten. Im Sommer feierte man das Grillfest des Vereins im Garten von Susanne Schmidt-Barfod. Im Proberaum feierte man zudem Geburtstage.

Die Probenstatistik des Vereins ist beeindruckend. Die Chormitglieder trafen sich zu 34 Proben und 13 Auftritten. Der Probenbesuch lag bei knapp 92 Prozent. Karin Huber, Marlene Kech, Gertrud Rittner und Siegfried Maier waren bei jedem Auftritt anwesend. Meinrad Baumgärtner fehlte nur einmal, Else Kech und Theo Keller fehlten bei zwei Proben.

Pfarrer Fabian Schneider ist seit März 2018 der Präses des Chors und seinen Worten nach hat er dieses Amt sehr gerne inne. Er möchte den Chor gerne unterstützen und für ihn da sein. Bürgermeister Christian Mauch wünschte den Vereinsmitgliedern alles Gute für die Zukunft.