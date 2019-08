von Jutta Binner-Schwarz

Stühlingen - Der „Wizzemer Steg“ kann wieder genutzt werden. Er war wegen Renovierungsarbeiten für mehrere Wochen gesperrt. Das grenzüberschreitende Brückenbauwerk, das die Gemeinden Schleitheim und Stühlingen auf Höhe des Parkplatzes der Firma sto miteinander verbindet, ist vor allem für Wanderer und Radfahrer wichtig.

Die Anfänge

1912 ergriff der noch junge und aktive Verkehrsverein Schleitheim die Initiative und lud zu neuen Verhandlungen. 1914 erstellten die Gebrüder Basler aus Weizen eine Holzkonstruktion nach den Plänen des Schleitheimers Heinrich Pletscher-Proyer. Die Betonarbeiten führte Heinrich Stamm, die Schmiedearbeiten der Stühlinger Schmied Kornhaas aus. Beide Gemeinden teilten sich die Kosten von 2360 Franken. Kurz vor dem1. Weltkrieg wurde das Bauwerk für den Fußgängerverkehr freigegeben.

Weltpolitik beeinflusst

1916 sperrte der deutsche Grenzschutz den „Wiizemer Steg“ mit Stacheldraht, obwohl dieser ganz auf Schleitheimer Gemarkung lag. Bis Kriegsende 1918 blieb er geschlossen, anschließend konnte er nur mit gültigen Papieren passiert werden. Bald nagten die Wutachwellen wieder am Bauwerk.

Obwohl man 1927 und 1935 die ärgsten Schäden behob, waren die Tage des „Wiizemer Steg“ gezählt. Am 21. Dezember 1938 wurde er auf Drängen des Waldshuter Bezirksamtes durch Bauamtsarbeiter der Gemeinde Schleitheim abgebrochen. Das nationalsozialistische Deutschland war an einer durchgängig abgeriegelten Grenze interessiert. Es sollte 42 Jahre dauern, bis sich an dieser Stelle wieder eine Verbindung über die Wutach spannte. Die Beziehungen zwischen beiden Gemeinden waren während und nach dem Zweiten Weltkrieg abgekühlt. Bis in die 1960er Jahre waren Grenzübertritte außerhalb der Zollämter nicht erlaubt, die Grenzkontrollen wurden beiderseits der Wutach streng gehandhabt.

Neuer Steg

1980 entstand der „Wiizemer Steg“ neu und krönte als hoch gelobtes Bindeglied das grenzüberschreitende Naturschutzgebiet im Bereich „Seldenhalde“ und „Auäcker“. Die Kosten von rund 70 000 Franken wurden zur Hälfte von Schweizer Seite (Kanton Schaffhausen, Gemeinde Schleitheim, der Schweizer und Schaffhauser Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege sowie der Randenvereinigung) und deutschen Beteiligten (Regierungspräsidium, Stadt Stühlingen, Schwarzwaldverein und Landratsamt) getragen. Am 25. Juni 1980 wurde die Einweihung gefeiert. Wegen schlechten Wetters musste das ursprünglich als Freiluftveranstaltung geplante Fest nach der ökumenischen Segnung der Brücke in die Ehrenbachhalle verlegt werden. Vier handgeschnitzte Tafeln schmücken den Steg und weisen die Wanderer auf Schleitheim und Stühlingen hin, die durch die Wutach getrennt, durch den Steg aber verbunden sind.