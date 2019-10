von Yvonne Würth

Ihren 43. Herbst-Konvent hielt die Narrenvereinigung Kleggau (NVK) im Stühlinger Konradsaal ab. Gastgeber war die Narrenzunft Hungrige Stühlinger mit dem Vorsitzenden Daniel Fechtig, der sich darüber freute, dass die Renovierungsarbeiten am Konradsaal abgeschlossen sind und die Narren nun die neue Toiletten-Anlage nutzen konnten. Für Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger besonders erfreulich war die Aufnahme der Geißen aus seinem Wohnort Münchingen als 27. Verein der NVK.

Neuaufnahme

Steffi Banholzer stellte den Verein vor, gemeinsam mit dem Vorstandskollegen Martin Müller und drei Elferräten auf dem eigens mitgebrachten fahrbaren Narrenbaum-Abschnitt. Der Verein hatte den Richtlinien gemäß die nötigen Anforderungen erfüllt und darf nun im Probejahr Versicherungen und GEMA-Ermäßigungen in Anspruch nehmen.

Narrentreffen in Hohentengen

Das 40. Kleggau-Narrentreffen findet am 8.und 9. Februar in Hohentengen statt, Vorsitzende Sibylle Sträsler stellte das Programm vor und verwies auf den Shuttlebus, der bis nachts um drei Uhr auch die letzten Gäste sicher nach Hause bringt. Die Hohentenger Narren haben einen Konfetti-Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich sämtliche Mitgliedsvereine der NVK beteiligen sollen. Die besten Videos werden am Zunftmeister-Empfang gezeigt und prämiert.

Kassierer Charly Hail gab über ein Kassen-Defizit Auskunft, das der Bestellung von neuen Orden für die langjährigen und verdienten Mitglieder geschuldet sei. Besonderen Lob gab es für das Vorstandsteam, das viele Fahrten auf eigene Kosten gemacht hatte. Bürgermeister Joachim Burger bat die Versammlung um Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Gedenken an Rainer Denzel

Präsident Hans-Peter Weber aus Lauchringen informierte über die Termine und bat um einen Ausrichter der ARGE-Tagung (Arbeitsgemeinschaft der Südwestdeutschen Narrenvereine und Verbände) für das Jahr 2021. Beim Totengedenken wurde auch Ehrenpräsident Rainer Denzel gedacht, der am 14. Mai gestorben war. Eine Vielzahl an Narren gaben ihm bei der Trauerfeier die letzte Ehre.

Im Anschluss an den einstündigen offiziellen Teil durften die zahlreichen Narren den Abend bei den Stühlingern genießen, die den Saal und die Speisekarte als bayerischen Abend definiert hatten. Das Unterhaltungsprogramm der Hungrigen Stühlinger wurde aufgrund eines Todesfalls gekürzt; für Musik sorgte das Duo Happy Shakers.

Der Konradsaal war sehr gut gefüllt beim Herbstkonvent der Narrenvereinigung Kleggau. Der Vorsitzende der NZ Hungrige Stühlinger, Daniel Fechtig, begrüßte die Versammlung. Bild: Yvonne Würth

Termine in 2020

Zum Narren-Empfang im Regierungspräsidium Freiburg am Montag, 17. Februar, bei dem Spenden der Narren für soziale Zwecke übergeben werden, sind Gruppen aus Hohentengen, Untermettingen, Kadelburg, Blumberg und Lienheim dabei. Am Narren-Empfang der Landesregierung nehmen am Mittwoch, 19. Februar, Narren aus Jestetten, Lauchringen und Küssaberg teil. Der Frühjahrsbott findet am 29. April in Rechberg statt, der Herbst-Konvent 2020 in Grießen. Für Narrentreffen haben sich die Wilderer Untermettingen (2021) und die Egginger Füchse und Blindschleichen (2023) beworben.