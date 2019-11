von sk

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann war auf Stippvisite beim Baustoffhersteller Sto in Weizen. Im Mittelpunkt standen die Themen Ausbildung und Fachkräftemangel. Mit dabei waren die CDU-Parlamantarier MdL Sabine Hartmann-Müller und MdB Felix Schreiner. Thade Bredtmann, Leiter Personal Sto-Gruppe, sprach die Herausforderungen des Unternehmens bei der Ausbildung an. „Obwohl wir mit rückläufigen Bewerberzahlen am Standort Weizen bei Ausbildungsberufen zu kämpfen haben, gelang es uns bisher, alle Stellen zu besetzen.“

Infrastruktur muss stimmen

Für die Zukunft wünsche er sich, dass die Politik die Attraktivität der Ausbildung noch mehr betone. Denn zu spüren sei, dass diese gegenüber einem Studium in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen sei. Die Ministerin sagte zu, den Mittelstand auch weiterhin bei Fragen zur Ausbildung und bei der Gewinnung von Fachkräften zu unterstützen. Dabei thematisierte sie auch die besondere Herausforderung für Unternehmen im grenznahen Raum. Es sei hilfreich, wenn die Betriebe weiter für eine Ausbildung in ihren Unternehmen werben. „Untrennbar ist dies auch mit der Frage der Attraktivität des Lebens auf dem Land verbunden“, so die Ministerin. Mit den Sto-Vorstände Michael Keller und Rolf Wöhrle war sie sich einig, dass dies auch mit der Verbesserung der Infrastruktur vor Ort, etwa Kita-Plätzen oder dem Ausbau des ÖPNV, einhergehe.

Forderung an die Politik

Die Sorge von Michael Keller und Rolf Wöhrle, dass es zu einer erneuten Verschiebung der steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung kommen könnte, teilte Ministerin Eisenmann nicht. Wöhrle betonte, dass das Unternehmen mit dem steuerlichen Anreiz die Hoffnung verbinde, dass die Investitionszurückhaltung aufgegeben werde.

Bürokratie abbauen

Weitere Themen des Austauschs waren die Belastungen durch die Bürokratie und verlässliche Rahmenbedingungen für den Mittelstand. Sto sehe sich als international agierendes Unternehmen zum Beispiel durch die Umsetzung der europäischen Entsende-Richtlinie erheblicher Bürokratie ausgesetzt. Jede noch so kurze Dienstreise in das europäische Ausland mache die Beschaffung von Dokumenten erforderlich, ohne die eine Dienstreise nicht angetreten werden darf.