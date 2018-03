Stühlingen Kapelle in Eberfingen benötigt dringend eine Sanierung

Das Sturmtief Burglind hat am Eberfinger Wahrzeichen schwere Schäden hinterlassen. Architekt Bruno Jehle informiert über Zerstörungen.

Das Eberfinger Wahrzeichen, die kleine Kapelle auf der Höhe über Eberfingen beim Friedhof, braucht dringend eine umfassende Sanierung. Die Schäden, die vom Sturmtief "Burglind" im Januar verursacht worden waren, sind provisorisch gesichert worden.

Zwar wissen die Eberfinger schon seit einigen Jahren, dass die Kapelle sanierungsbedürftig ist und die Vereine wie auch einige Privatpersonen sammeln eifrig Spenden zur Finanzierung, doch mit einem solchen Schaden hatte bis dahin niemand gerechnet. Wie Architekt Bruno Jehle auf Anfrage erklärte, sind die zusätzlichen Schäden immens. Das Sturmtief hat den First komplett heruntergehauen, Ziegel gehoben und zertrümmert und es ist zu erwarten, dass auf der Dachfläche noch kaputte Ziegel sind. Bei der Notsicherung war der Giebel eingerüstet worden und dabei wurde festgestellt, dass bei der Glockenjoche die Stahlbänder sich auflösen und daraufhin wurde auch das Glockengeläute eingestellt. Allein die Notsicherungsmaßnahmen beliefen sich auf einen Betrag von 21 000 Euro. Ob und wie viel die Versicherung übernimmt, das ist laut Jehle noch nicht bekannt. Hinzu kommt, dass schon seit 2015 Bestrebungen zu einer Sanierung in Eberfingen im Gange sind, welche den Innenraum betreffen. Durch Feuchtigkeit, die sich auch in den Sommermonaten zäh im Innern der Kapelle hält, sind Altar und Figuren wie auch die Wände und Sandsteinsimse stark in Mitleidenschaft gezogen. "Die Kapelle wird ja auch für Beerdigungen genutzt und da wäre ein Sanierung natürlich wünschenswert", so Jehle. Ein Gesamtkonzept gibt es noch nicht, da erst noch das Problem mit einer eventuellen Querlüftung geklärt werden muss, denn die Fenster sind festverglast sodass bei einer eventuellen Verglasung der Vorderfront wiederum keine geeignete Lüftung stattfinden wird.

Die kleine Kapelle ist das Wahrzeichen von Eberfingen und steht dort wo einstmals drei Tannen gestanden haben sollen, die auch im Dorfwappen von Eberfingen festgehalten sind. Erbaut wurde sie im Jahr 1659, noch zu der Zeit als in Eberfingen das Eisenschmelzwerk von Abt Martin I. Meister vom Kloster St. Blasien, den Landgrafen von Sulz und dem Reichserbenmarschall Maximilian von Pappenheim, dem auch das Schloss Hohenlupfen gehörte, betrieben wurde. Wie Hans Brandeck in seiner Chronik aus dem Jahr 1927 festgehalten hat, sollte noch erwähnt werden, dass die Kalvarien-Kapelle in Eberfingen im Jahr 1659 erbaut wurde. An sie stiftete 1738 der zu Stühlingen geborene königliche Waldmeister Franz Joseph Waldforter in Belgrad 200 Gulden. Am Sonntag, 18. März, wird in der Kirche St. Peter und Paul wieder ein Benefizkonzert stattfinden. Sabrina Blatter und Tim Fischer werden mit Gesang und Orgel sowie dem Keyboard einen Beitrag für die Kapellensanierung präsentieren. Im Anschluss lädt dann das Gemeindeteam in den Gemeindesaal ein und wird damit dem Konzert einen einfühlsamen Abschluss geben.