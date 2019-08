Ein bisschen verrückt muss man für diesen außergewöhnlichen Sport schon sein, das gibt der in Donaueschingen aufgewachsene Helmut Wolff gerne zu. Als ihm das Wildwasserkanufahren zu eintönig wurde, stieg er 1990 in ein noch kleineres Boot um. Der Tanz auf der Welle im wilden Gewässer ist zu seiner Passion geworden. Hier hat er viele Titel errungen; seit zehn Jahren gibt er als Bundestrainer sein Wissen und seine Erfahrung weiter. „Ich bin ein Kollege von Fußballbundestrainer Jogi“, scherzt er schmunzelnd.

Beim Kajak-Freestyle kann er seine Leidenschaft für den Kanusport ausleben. „Ohne meine Tätigkeit beim Technischen Überwachungsverein hätte ich den Freiraum für mein Hobby aber nicht“, erzählt er. Beim TÜV genießt er die Vorzüge einer Jahresarbeitszeit. „So habe ich genügend Zeit für Training und Reisen“, sagt Helmut Wolff, den in der Freestyle-Szene alle nur Hewo nennen.

Trainingsreviere

Bei den Freestylern ist er ein echter Star und in seinem Trainingsrevier auf dem Wildwasserkanal in Hüningen – einem kleinen Ort in Frankreich direkt an der Schweizer Grenze, wird er auch mit Helm und bis zu den Hüften im Boot mühelos erkannt. „Auch wenn ich 80 Prozent der Freestyler kenne, sprechen mich schon mal Leute an, die ich vorher nicht kannte“, erzählt er. Im Winter trainiert er schon mal in der Wutach. Dann macht er seine Moves auf der „Heavy-Blechi-Welle“ zwischen Wutöschingen und Schwerzen. Apropos Heavy-Blechis. Ab September gehört seine Liebe der Stühlinger Guggenmusik „mit Niveau“, betont er. Dann übt der er ebenso akribisch auf seiner Trompete, wie den Rest des Jahres im Kajak.

Helmut Wolff ist stolz, der „älteste aktive Freestyler bei Meisterschaften“ zu sein. Und er hat ein großes Ziel: In zwei Jahren will er sich noch einmal für die Weltmeisterschaft in Nottingham/England qualifizieren, um gegen die Besten aus den USA und Japan anzutreten. Dafür trainiert er jeden zweiten Tag vier bis fünf Einheiten. Unter die besten Zehn der Welt möchte er mit seinen neuen Kombinationen (Moves) bei der WM schon kommen. Dafür braucht er Kraft aus Bauch und Rumpf, seine große Spannweite mit den Armen ist ebenso hilfreich. „Aber eigentlich habe ich zu lange Beine“, meint er lächelnd.

Kajak wiegt acht Kilogramm

Ein wenig vergleicht Wolff seinen Sport mit dem Skifahren in der Half-Pipe: „Auch dort kommt es auf die ‚Moves‘ an.“ Bei Wettkämpfen zeigen die Spitzenathleten mit ihrem 1,80 Meter langen und etwa acht Kilogramm leichten Kajak in 45 Sekunden bis zu 15 verschiedene Figuren. Ein kraftraubender Sport, wie „Hewo“ betont. Die Kanuverbände streben nun zu den Olympischen Spielen.

Für den seit sieben Jahren in Eberfingen lebenden Sportler ist das aber kein erstrebenswertes Ziel: „Da entstünde eine Zwei-Klassen-Gesellschaft von Profis und Amateuren.“ Damit würde das familiäre Miteinander in diesem Sport verloren gehen, fürchtet er. Helmut Wolff war in Deutschland einer der Ersten, die diesen ungewöhnlichen Sport betrieben.

Den Tanz auf der Welle beherrscht Kajak-Freestyler Helmut Wolf aus Eberfingen so perfekt, wie kaum einer anderer in Deutschland. Sein Ziel ist nun der Start bei der WM in zwei Jahren. Bild: privat

Dafür war er jährlich rund 40 000 Kilometer unterwegs, startete er in den USA, Asien und vielen Staaten Europas. „Ich war in 40 Ländern unterwegs, in mehr als 20 habe ich Wettkämpfe bestritten“, erzählt „Hewo“. Als Bundestrainer geht er mit seinen Schützlingen in der Trainingsmethodik auch ungewöhnliche Wege. Da wird schon mal in einer Disco schweißtreibend abgetanzt, um die notwendige Lockerheit in den Trainings-

alltag zu bringen. „Und jeder braucht seine individuelle Ansprache, um Leistung zu bringen“, weiß Helmut Wolff, der als Bundestrainer in zehn Jahren auch auf internationaler Bühne „schon alles erreicht“ habe.

Zu sehen war der Kajak-Fahrer nun schon zum zweiten Mal im Fernsehen. Vor vielen Jahren trainierte er für die Sendung „Wetten dass“ Kanuten, die als Brücke für Jugendliche im Karlsruher Hallenbad dienten. „Die Wette wurde gewonnen und es gab 50 000 Euro“, erinnert er sich. Damals war er einer von 50 Leuten, die an dieser Wette teilnahmen.

Helmut Wolff, Kajak-Freestyler aus Eberfingen

Vor Kurzem war Helmut Wolff wieder im Fernsehen zu sehen, diesmal im SWR und in voller Größe. „Ich bin Hewo der Kajak-Freestyler“, sagte er bei „Sag die Wahrheit“ mit Moderator Michael Antwerpes. „Er hat mich bei der Sportlerehrung in Villingen gefragt, ob ich in die Sendung kommen möchte“, erzählt Hewo. Natürlich hat er zugesagt und so wurde nicht nur er, sondern auch sein geliebter Sport vorgestellt.

Essen mit Smudo von den Fantastischen Vier

Die Aufnahmen dafür entstanden im Wildwasserkanal in Hüningen. Ursula Cantieni mit ihrem Röntgenblick und Kim Fischer mit der feinen Antenne eines Lügendetektors hatten den echten Hewo herausgefiltert. „Klar war ich nervös, aber das war schnell vergessen.“ Ein weiterer Höhepunkt kam für ihn nach der Sendung, die im April aufgezeichnet wurde. „Da war ich mit Smudo von den Fantastischen Vier noch essen.“ Danach saß er mit seiner Partnerin entspannt vor dem Fernseher und sah sich die Sendung und seinen Tanz auf der Welle an.

