Jungfernfahrt der Wutachtalbahn: Ab 16. Dezember Zugverbindung von Waldshut nach Stühlingen

Die erste Zugfahrt vom Bahnhof Waldshut in Richtung Stühlingen findet am 16. Dezember um 7.04 Uhr statt. Danach sind täglich jeweils vier Verbindungen in beide Richtungen geplant.