Stühlingen vor 2 Stunden

Jugendtreff in Stühlingen wird Realität: Reges Interesse bei Vorstellung des Konzepts

Mit dem neuen Jugendtreff wird ein von jungen Menschen in Stühlingen lang gehegter Wunsch wahr. In einem ausgedienten Container vor dem Schulzentrum wurde ein Raum für junge Menschen eingerichtet. Einige Jugendliche waren selbst bei der Umsetzung beteiligt. Offiziell eröffnet wird der Raum am Freitag, 10. Januar, von 17 bis 20 Uhr.