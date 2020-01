Seine Überzeugung trägt er gut sichtbar auf dem Kopf: Wo auf der Kappe von Jugendlichen Logos von Rappern, Sportvereinen oder Graffitis prangen, trägt André Reich ein gesticktes Kreuz. „Die Cap habe ich von meiner Frau zu Weihnachten bekommen“, erzählt der Jugendpastor. Im September zog er mit seiner Familie von Nürnberg nach Eggingen, um seine neue Stelle in der evangelischen Kirchengemeinde Stühlingen anzutreten.

Er soll sich um den Aufbau einer Jugendkirche kümmern und mit Jugendlichen Ideen und Projekte entwickeln. Zudem kümmert er sich ab sofort freitags von 17 bis 20 Uhr um den Jugendtreff der Stadt Stühlingen am Schulzentrum. Hier möchte er die Begabungen von Jugendlichen fördern und sie auch fordern. Beim Auftakt gehe es zunächst darum, sich bei Spielen und Aktivitäten näher kennenzulernen, sagt Reich.

Der Jugendraum beim Stühlinger Schulzentrum soll Jugendlichen Möglichkeiten zur Begegnung bieten. (Das Bild entstand bei der Vorstellung des Projekts im Dezember). André Reich will dazu seine Ideen einbringen. | Bild: Gerald Edinger

Nach der Ausbildung zum Handelsfachwirt studierte Reich an der Internationalen Hochschule Liebenzell evangelische Theologie, belegte zwei Semester Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit. Ein wichtiges Thema ist für den aktiven Ringer Gewaltprävention. „Es geht mir darum, Kinder und Jugendliche stark und selbstbewusst zu machen“, sagt er. Er lebte bis vor wenigen Monaten noch im Zentrum von Nürnberg und war in einem sozialen Brennpunkt in der Sozialarbeit tätig. „Ich war unzufrieden, suchte eine neue Herausforderung. Als unser drittes Kind kam, wollten wir aufs Land“, erklärt André Reich.

Die Kirchengemeinde Stühlingen habe eine Vision, es werde ein positiver Blick auf Außenstehende gerichtet. „Und es soll eine Jugendkirche aufgebaut werden, das passt zu mir.“ Reich organisiert Gottesdienste und Freizeiten für und mit Jugendlichen. Er setzt Themenschwerpunkte, die Jugendlichen werden einbezogen.

Sein Fokus liege auf Stühlingen, wobei er hofft, die Jugendlichen aus Wutöschingen nicht zu verlieren. Er lobt die Jugendarbeit von Diakon Marc Hönes. Nun wurde ein neues Konzept erarbeitet, Jugendpastor André Reich ist ein Baustein, die Stelle für die Betreuung von Kindern ist bisher noch unbesetzt.

Zur Person André Reich (35) kam 1992 mit seinen Eltern aus Kasachstan nach Bayern. Der Handelsfachwirt studierte an der Internationalen Hochschule Liebenzell evangelische Theologie. Er lebt mit seiner Frau Sarah, zwei Töchtern und einem Sohn in Eggingen. Er bekam im vergangenen Jahr eine Vollzeitstelle als Jugendpastor in der evangelischen Kirchengemeinde und betreut in Teilzeit jeweils freitags von 17 bis 20 Uhr den Jugendtreff in Stühlingen.

Als großes Geschenk empfand es André Reich, dass ihm die katholische Kirche beim Weihnachtsgottesdienst Gelegenheit zu einer Predigt gab. „Es war eine Ehre und zeugt von großem Vertrauen“, sagt der evangelische Jugendpastor. Melina Matt vom Jugendtreff war sowohl in die Vorbereitungen als auch in den Ablauf eingebunden.

Das Angebot der Stadt, das mit einem Teilzeitvertrag besiegelt werden soll, sieht Reich als „Riesengebetserhörung“. Der Jugendtreff sei eine Chance, Beziehungen zu knüpfen und Freundschaften aufzubauen. Dabei möchte Reich Impulse geben. „Ich möchte ihnen auch zeigen, dass unser Tun und Handeln Wirkung nach außen hat.“ Auch in der städtischen Jugendarbeit will er Talente der Jugendlichen unterstützen, ihnen Verantwortung übertragen und die Angst vor Fehlern nehmen. „Fehler sind für die Weiterentwicklung eine wichtige Erfahrung“, betont der Jugendpfarrer.