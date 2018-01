Stühlingen Jugendliche in Wangen sammeln beim Neujahrssingen für Mütter in Not

Jugendliche in Wangen sammeln beim Neujahrssingen für Mütter in Not

Jugendliche halten den Brauch des Neujahrssingens am Leben. Die dabei gesammelten Spenden kommen der Aktion „Mütter in Not“ in Bonndorf zugute.

Traditionelle Sitten und Gebräuche sind in den einzelnen Dörfern in der Region oftmals sehr verschieden, auch wenn die Dörfer nahe beieinander liegen und die Bewohner sich untereinander recht gut kennen. Während in vielen Dörfern meistens die Jungmusiker mit ihrem instrumentalen Können die Weihnacht einspielen, so ist es in Wangen schon seit längerer Zeit Brauch, dass sich Jugendliche in einer Gruppe zusammenfinden und das Neue Jahr einsingen. Wenn dieser Brauch, ähnlich dem Neujahrswünschen in anderen Dörfern, auch einige Zeit lang eingeschlafen war, so haben doch Wangener Jugendliche diesen wieder zum Leben erweckt.

Was das Schöne dabei ist: Die Jugendlichen konnten mit ihrem Einsatz auch anderen Menschen helfen. Ihr Neujahrssingen brachte einen stolzen Betrag von 1100 Euro an Spenden zusammen, den sie im Anschluss an Rita Schüle von der Aktion „Mütter in Not“ in Bonndorf überreichen konnten. Die Freude war bei Rita Schüle natürlich besonders groß und sie bedankte sich herzlich bei den fleißigen Spendern. So hat ein alter Brauch nicht nur seine Berechtigung, sondern dient auch dem guten Zweck und wenn er von jungen Menschen wiederbelebt wird, ist dies zusätzlich eine gute Sache.