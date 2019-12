von Yvonne Würth

Hans Russenberger, Vorsitzender des Kunstvereins Stühlingen, konnte zur Eröffnung seiner Kunstausstellung „Ligurien und Schleitheim – Bilder und Blechreliefs„ zahlreiche Interessierte begrüßen. Am kommenden Wochenende, Samstag, 14. Dezember von 14 bis 21 Uhr sowie Sonntag, 15. Dezember von 11 bis 18 Uhr öffnet er erneut seine Galerie zur Lilie in der Poststraße 34 im schweizerischen Schleitheim und präsentiert seine Werke. Dann findet entlang der Poststraße auch der Chrischchindlimärkt statt.

Künstler arbeitet im Freien

Einen interessanten Einblick in seine Arbeit gab er bei der Vernissage. Neben den Bildern in seinem Atelier sowie der Werkstatt hängen auch aktuell Bilder im Restaurant „Babental“, wo man neben gutem Essen und gutem Service auch eine Einsicht in seinen Heimatort bekommt.

Hans Russenberger öffnet am Wochenende seine Galerie und zeigt Bilder und Blechreliefs aus Ligurien sowie seiner Heimat Schleitheim. Bild: Yvonne Würth

Leichter fielen dem Künstler hingegen die Werke aus dem italienischen Ligurien, das nach seiner eigener Definition zwischen Genua und San Remo liegt: „Italiener machen alles schön. Hier bei uns ist es robust, sauber, langfristig und zweckdienlich, die Italiener machen hingegen alles der Schönheit wegen.“ Mehr Bildhauer als Maler widmete er sich auch seiner dreidimensionalen Blechreliefs. Darunter der rote Hirsch, der für den Ort Cervo steht, aus verschweißtem Autoblech gefertigt wurde und bereits über eine eigene Geschichte verfügt.

Zusammen mit Künstlerkollegin Edyta Nadolska-Scheib arbeitete Hans Russenberger stets im Freien. Ihr Gespür für schöne Flecken half ihm, so manches gute Motiv auf Leinwand zu bannen, inmitten der speziellen Stimmung der Olivenhaine sei es einfacher gewesen, als beim Jachthafen, denn die windschnittigen modernen Jachten waren weniger geeignet, als der alte Fischkutter, den er schließlich auf Leinwand gebannt hatte. Wenn seine Kollegin eher Serien erstellte, kam er jeweils auf ein Einzelbild.

Zeit nehmen als Empfehlung

Auch bleiben bei ihm oft weiße Flecken: „Das ist typisch, dass ich nur einen Teil gemalt habe und der Himmel fehlt. Es entsteht einfach so. Weitermalen am nächsten Tag geht nicht, dann ist es raus aus der Stimmung. Auch fotografieren passt nicht. Es ist wahnsinnig gefährlich, dass man das nicht versaut.“ Als Hinweis, wie die Bilder vom Bahnhof Fützen, vom Jura und die Themenbilder aus Schleitheim und Ligurien zu betrachten sind, empfahl der Künstler, sich Zeit zu nehmen und jedes Bild mit inneren Scheuklappen isoliert voneinander zu betrachten.