Stühlingen Ingo Nitzsche möchte ein Kunst- und Kulturangebot gestalten, das den Blick über den kulturellen, nationalen Tellerrand hinaus richtet

Über sein langjähriges Engagement im deutsch-türkischen Kulturaustausch und seine Zukunftspläne für sein historisches Anwesen "Schwarzer Adler" in Stühlingen spricht der Wahl-Stühlinger Ingo Nitzsche im Interview.

Herr Nitzsche, welche Pläne haben Sie mit dem „Schwarzer Adler?“

Die Räume sind, wie schon vielfach bewiesen, sehr geeignet für anspruchsvolle Präsentationen von Kunst und Kultur. Nur: Ich schaffe das schon lange nicht mehr, weil ich sehr viel unterwegs bin. Ich habe aber gute Hoffnung, dass sich im Rahmen der geplanten Altstadtsanierung etwas ergibt. Wobei ich davon ausgehe, dass auch der Stadt Stühlingen an einer Belebung des wertvollen Städtles auf zuverlässigem Niveau etwas liegt.

Seit wann engagieren Sie sich für den deutsch-türkischen Kulturaustausch?

Im „Schwarzen Adler“ habe ich schon vor knapp 30 Jahren gemeinsam mit meiner Mutter begonnen, ein Kunst- und Kulturangebot zu gestalten, das den Blick über den kulturellen, nationalen Tellerrand hinaus richtet. Dabei haben wir Musiker, Schauspieler, Maler und Bildhauer aus Griechenland, Italien, Polen, Russland, Spanien und aus der Türkei eingeladen. Vor 25 Jahren habe ich mich zur Auseinandersetzung speziell mit dem Kulturmosaik der Türkei entschlossen.

Was hat Sie dazu motiviert, sich mit der Kultur der Türkei zu befassen?

Türkischstämmige Mitbürger machen einen großen Teil der deutschen Gesellschaft aus. Es ist ein Exil-Phänomen, dass die Zuwanderer meist stark an konservativen Werten ihres Heimatlandes hängen. Die deutsche Integrationspolitik hat viel zu lange geglaubt, ohne die Einbindung des Herkunftslands auskommen zu können und ist damit sichtbar gescheitert.

Was ist Ihr jüngstes Projekt?

Das ist eine Wanderausstellung mit 32 jungen Künstlerpositionen aus Anatolien und umfangreichem zweisprachigem Begleitbuch. Weitere Projekte sind in Planung, jeweils in Kooperation mit städtischen Museen.

Was macht den Austausch mit der Türkei so schwierig?

Nationalstaatliches Denken auf beiden Seiten. Deutschland vergibt sehr unwillig Einreisevisa für Künstler aus der Türkei und der türkische Staat möchte meine Arbeit gerne steuern und kontrollieren.

Sie haben sich deutsche Unterstützer, etwa Bürgermeister Joachim Burger und Mario Isele, ins Boot geholt. Wie hilfreich ist das?

Naja, deutsche Mitstreiter habe ich immer, sonst wären die von mir genannten Projekte gar nicht machbar. Herr Isele von der Erzdiözese Freiburg hat bereits vor einem Jahr eine junge Frau aus Kütahya zur Hospitation in Stühlinger Kindergärten eingeladen, die ein zwischen Kunst und Pädagogik angesiedeltes Praktikum machen wollte. Sie hat auf türkischer Seite so viele Widrigkeiten erlebt, die uns sehr erschreckt haben und für uns Deutsche nicht mehr nachvollziehbar sind. Herr Isele hat ihr nun dankenswerterweise die Tür geöffnet. Und Bürgermeister Burger hat die Einladung mit einem persönlichen Schreiben unterstützt.

Wie geht es weiter?

Es ist wichtig, immer wieder das Erreichte zu reflektieren. Dazu hatten wir kürzlich in Stühlingen eine interkulturelle Besprechung mit Teilnehmern aus Ankara, Hannover, Leipzig, Mannheim, aus dem Dreiländereck und vom Bodensee. Aus diesem Zusammentreffen haben sich wertvolle Anregungen für die Zukunft ergeben.

Zur Person

Ingo Nitzsche arbeitet als freier Ausstellungskurator für verschiedene Museen in Deutschland. Nach seiner Passion gefragt, sagt Nietzsche: "Ich liebe die türkische Sprache mit ihrem Reichtum an Differenzierungen." Ingo Nitzsche spricht fließend türkisch und hat seit Langem gute Kontakte zu Bürgern der Stadt Kütahya, die in der Türkei den Ruf einer Kulturstadt hat und in der viele liberal gesinnte Künstler leben. Angesichts der politischen Verhältnisse in der Türkei ist das derzeit kein leichtes Unterfangen.