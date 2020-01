von Yvonne Würth

Zum Einwohnergespräch in das Bürgerhaus nach Blumegg luden Bürgermeister Joachim Burger und Ortsvorsteher Gerd Müller, neben Informationen über Blumegg und die Stadt Stühlingen gab es auch Information des neuen Försters Michael Eisele.

„Es gibt zwei bauwillige junge Mädchen in Blumegg, doch alle Bemühungen von mir oder Bürgermeister Burger waren vergebens, es ist nichts herausgekommen, das tut mir im Herzen weh“, mahnte Ortsvorsteher Gerd Müller den Mangel an freien Bauplätzen an. Aufgrund von Eigenbedarf, ungeklärter Besitzverhältnisse oder Mindestabstand zu Landwirtschaft stehen keine Plätze zur Verfügung.

Nachdem der Ortschaftsrat den einzigen Tagesordnungspunkt der Ortschaftsratssitzung, den Bauantrag zum Nebau eines Mutterkuhstalles auf dem Hohrainhof mit 1052 Quadratmetern und 6500 Kubikmetern befürwortet hatte, informierte er die sehr zahlreich anwesenden Blumegger sowie Stadträte Rüdiger Mayer und Wolfgang Kaiser über die vergangenen zwei Jahre, da das Einwohnergespräch im Vorjahr ausgefallen war.

Drei Geburten und vier Sterbefälle wurden verzeichnet, der Einwohnerstand liegt aktuell bei 218. Feldwegemittel in Höhe von 8000 Euro seit 2017 sollen dieses Jahr noch in einen Spritzbelag umgesetzt werden, die Dringlichkeitsliste führt Bauamtsleiter Frank Gatti. Bei den Kommunalwahlen wurden die Ortschaftsräte Cornelia Müller, Hugo Scheu und Frank Zellere verabschiedet, für sie kamen neu Christina Maurer, Matthias Blattert und Carsten Friedrich zu den langjährigen Räten Michael Duttlinger, Ralf Baumann und Ortsvorsteher Gerd Müller dazu.

„Wie etwas Schönes entstehen kann in Blumegg mit wenig finanziellen Mitteln und viel Einsatz, zeigt das Blumenbeet am Dorfplatz“, freut sich Ortsvorsteher Gerd Müller. Die Landfrauen hatten die Aktion angeregt, sich darum gekümmert und für Vesper und Kaffee gesorgt, während der Ortschaftsrat diese umgesetzt hatte. Spenden wie Zement kamen aus dem Dorf. Der Spielplatz erhielt den lange gewünschten Zaun zum Schutz der Kinder, die elektrischen Fensteröffner im Bürgerhaus wurden von den beiden Räten Michael Duttlinger und Ralf Baumann eingebaut, die Fenster auf der Südseite wurden vom Bauhof gestrichen.

Haushaltsplan 2020: Ein Strukturkonzept für die beiden Kläranlagen in Blumegg und Mauchen wird in Auftrag gegeben, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Dieses entscheidet über Sanierung oder Stillegung. Ein wasserführendes Feuerwehrfahrzeug sowie Kleiderspinde für das Gerätehaus stehen an.

Infos: Ortsvorsteher Gerd Müller (Blumegg) ist zu erreichen unter Telefon 07709/537.