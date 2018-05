Stühlingen In der Realschule Stühlingen und in der Stadthalle zeigen sich Defekte und Mängel an allen Ecken

In der Realschule Stühlingen und in der Stadthalle zeigen sich Defekte und Mängel an allen Ecken

Realschule und Stadthalle in Stühlingen sind längst sanierungsbedürftig, darüber informiert Schulleiter Felix Lehr den Gemeinderat. Die schlimmsten Schäden sollen bald behoben werden, die anderen Maßnahmen werden bei der Haushaltsaufstellung für 2019 besprochen.

Erheblicher Investitionsbedarf besteht an der 1979 erbauten Stühlinger Stadthalle und an der 20 Jahre alten Realschule. Dass Realschulrektor Felix Lehr mitten im laufenden Schuljahr dem Stühlinger Gemeinderat einen Situationsbericht seiner Schule lieferte, hat seine Gründe. Zwar gibt es, trotz Konkurrenz der benachbarten Gemeinschaftsschule Wutöschingen, die Schülerzahlen betreffend, keinen Grund zur Sorge. Anhand anschaulicher Beweisfotos erinnerte Lehr jedoch an gravierende, längst bekannte Mängel, was die Innenausstattung der Stadthalle und die Wartung der schulischen Internetausstattung angeht.

In der Stadthalle, ursprünglich als Sporthalle konzipiert, findet der Schulsport statt. Felix Lehr sagte: „Ich muss mich fragen, welchen Schulsport kann ich in dieser Halle noch verantworten?“ Der Hallenboden sei gespickt mit Stolperfallen, defekte Schlösser und weitere bauliche Schäden seien längst ein Fall für eine Sanierung, die aber bisher auf der Prioritätenliste nicht oben steht. Dazu sagte Bürgermeister Joachim Burger auf Anfrage: „Wir haben die Botschaft verstanden. Die schlimmsten Schäden werden zeitnah behoben.“

Ein weiteres Sorgenkind ist die Wartung der PC-Anlagen. Bisher kümmerten sich darum auf ehrenamtlicher Basis Wolfgang Schymura, Lehrer Johannes Bächle und Hausmeister Erwin Stritt. Lehr sieht den Wert dieses Engagements im sechsstelligen Bereich. Da alle Nachbarschulen mit ähnlichen Problemen kämpfen, schlug Lehr die Einstellung eines Internet-Fachmanns vor, der auch die benachbarten Schulen betreuen könnte. Dies hätte den Vorteil, dass die Kosten sich auf die Gemeinden verteilen würden. „Zwei Deputatsstunden wie bisher reichen für die Wartung von 75 PCs nicht aus, wir brauchen professionelle Unterstützung“, so Lehr.

Auch die Lautsprecheranlage der 20 Jahre alten Realschule entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen und aufgrund der Bildungsplanumstellung müssten neue Schulbücher angeschafft werden. Diese Themen werden bei der Haushaltsplanerstellung für 2019 besprochen.

Für das kommende Schuljahr liegen 66 Anmeldungen vor, sodass die Klassen zweizügig geführt werden können. Laut Felix Lehr „muss kein Schüler die Realschule verlassen, wenn er die Leistungsanforderungen nicht erfüllen kann“. Obwohl die Lehrerversorgung im Landkreis nicht rosig sei, zeichne sich eine gute Versorgung für die Realschule Stühlingen ab. Vier Lehrkräfte seien für den bilingualen Unterricht ausgebildet und im Einsatz.

Curricula für Medien, Lernmethoden, Berufsorientierung (Bors), Zertifizierung und Soziales seien in trockenen Tüchern. Im Rahmen eines Pädagogischen Tags habe er einen Experten ins Haus geholt, berichtet Lehr. Kurz thematisiert wurde auch das unterschiedliche Förderungsverhalten des Landes von Gemeinschafts- und Realschulen. Die Zuweisung pro Jahr und Schüler, die die Gemeinschaftsschule besuchen, belaufe sich auf 1312 Euro, für Realschüler auf 841 Euro.