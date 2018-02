Stühlingen In Stühlingen wird Bürgermeister Joachim Burger nach nur zwei Monaten im Amt von den Narren abgesetzt

In Stühlingen wird Bürgermeister Joachim Burger nach nur zwei Monaten im Amt von den Narren abgesetzt

Bürgermeister Joachim Burger muss ins Saugatter. Die Kinder freuen sich über Freiheit und auf die Fasnachtsferien.

Grade mal etwas mehr als zwei Monate im Amt und schon wieder abgesetzt: Dieses Schicksal ereilte den Stühlinger Bürgermeister Joachim Burger. Die Hungrigen Stühlinger haben am Schmutzigen Dunschtig im Rathaus die Macht übernommen. Der Bürgermeister nahm es gelassen, hatte er doch von seiner Vorgängerin die Unterlagen studiert und wusste, was auf ihn zukommt. Das Saugatter stand schon fast vor dem Rathaus, obwohl die Hungrigen Stühlinger am Vormittag zum Teil schon mit dem Narrenweckern unterwegs waren. Beim Schließen der Realschule, des Kinderlands und der Grundschule waren auch Hansele dabei, doch hatten hier die Mauchener Katzen und Hüttä Rüttler die Oberhand. Sie hatten es sich nicht nehmen lassen, mit dabei zu sein, obwohl sie ein Jubiläum feiern.