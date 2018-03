Stühlingen Imkerverein Wutachtal steht gut da

Der Imkerverein Wutachtal legt bei Mitgliedern zu. Günter Schneider löst den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Paul Kasper ab.

Weizen – Der Imkerverein Wutachtal wird die Kreisimkertagung am Sonntag, 18. März, ab 14 Uhr im Gemeindehaus Wangen durchführen. Nachdem diese Tagung bisher immer westlich von Waldshut stattfand, soll sie nun ein gutes Stück weiter nordöstlich als üblich von den Imkern rund um das Ehepaar Astrid und Heinz Neukum veranstaltet werden.

In der Hauptversammlung im Gasthaus „Kranz“ löste Günter Schneider den bisherigen Stellvertreter Paul Kasper ab. Grimmelshofens Ortsvorsteher und Jung-Imker Wolfgang Kaiser hatte die Wahlen geleitet. Im Amt bestätigt wurden der Vorsitzende Heinz Neukum, Schriftführerin Astrid Neukum, Kassierer Harald Bollin und Kassenprüfer Gerhard Hotz. Thomas Basler übernimmt für den bisherigen Kassenprüfer Günter Schneider.

Der Mitgliederstand wuchs auf 43 an, die zusammen 330 gemeldete Bienenvölker betreuen. Das jüngste Mitglied des über 100-jährigen Vereins Emilian Müller ist erst zehn Jahre alt. Zusammen mit seinen Geschwistern Mathilda (acht Jahre), Marlene (fünf) und Frederick (drei) übernimmt er das Hobby von seinem Großvater Klaus Mogel aus Blumegg. Im vergangenen Jahr konnten die beiden Imkervereine aus dem Wutach- und Schlüchttal eine Honigspende an die Tafel Bonndorf machen. Zusammen hatten die Mitglieder 180 Gläser Honig im Wert von fast 1100 Euro gespendet. In reinen Geldwerten ergab der Kassenstand ein kleines Minus. Rechnet man die Warenwerte allerdings hinzu wie Gläser, Deckeleinlagen und die neue Mittelwandgießform mit Einkochautomat und Edelstahleimer, wird dadurch ein kleiner Gewinn erzielt. Die Anschaffung der Mittelwandgießform wurde durch die Spende über 500 Euro von der Sparkasse sowie die zweckgebundenen Zuschüsse des Landesverbands ermöglicht. Imker-Fachberater Bruno Binder hatte außerdem für seinen Vortrag weder Gage noch Spesen verlangt. Die Fläche beim Lehrbienenstand südlich der Dobelhütte in Schwaningen wurde von Heinz Neukum im Namen des Vereins von der Stadt Stühlingen gepachtet. Im Sinne der Landschaftspflegerichtlinie LPR kommt der Verein hier in den Genuss einer Förderung bei der Landschaftspflege.