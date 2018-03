Stühlingen Im Musikverein Weizen läuft alles rund

Die Vorsitzenden Susanne Buntru und Michaela Burger zeigen sich zufrieden. Ehrenmitglied Arnold Eigenstättger lobt die Leitungsspitze.

Weizen (ywü) Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft es nun rund im jungen Vorstand des Musikvereins Weizen. Die beiden Vorsitzenden Susanne Buntru und Michaela Burger zeigten sich zufrieden, wie an der Hauptversammlung im Gasthaus "Kreuz" in Weizen bekannt wurde. Der Kabarettabend mit den "Buure zum Alange" spülte Geld in die Kasse, die Investitionen wurden gering gehalten, so konnte Kassiererin Maria Güntert von einem erfreulichen Kassenstand berichten.

Den drei Musikschülern Larissa Alschewski (Klarinette), Mailin Alschewski (Altsaxophon) und Sarah Basler (Trompete) gesellen sich zwei weitere hinzu, die am Kindernachmittag im Juli gewonnen wurden. Michael Güntert (Schlagzeug) erlangte das Leistungsabzeichen in Silber und erhielt dafür viel Applaus von den Anwesenden. Ortsvorsteherin Gaby Fischer leitete die Teilwahlen, sowohl Schriftführerin Eva Biskop als auch Beisitzerin Jennifer Wohler wurden im Amt bestätigt.

Weiterhin vakant bleibt der dritte Vorstandsposten. Ein besonderes Lob erhielten die Frauen vom früheren langjährigen Vorsitzenden, Ehrenmitglied Arnold Eigenstättger: "Die junge Vorstandschaft meistert Höhen und Tiefen." Nach dem Osterkonzert mit dem MV Wangen in der Ehrenbachhalle musste das Weihnachtstheater ausfallen wegen der Sanierung der Halle. Dafür veranstalteten die Musiker das erste kleine Kirchenkonzert in der Kirche St. Konrad.

Am 7. April findet das Osterkonzert mit dem MV Schwaningen im Konradsaal statt, die Ehrenbachhalle kann voraussichtlich im Sommer wieder genutzt werden. Neben den Dankesworten der Stadt und der Ortsverwaltung für die musikalische Gestaltung aller weltlichen und kirchlichen Anlässe sprach Ortsvorsteherin Gaby Fischer den Musikern einen besonderen Dank aus für das zur Verfügung stellen ihres Proberaums im Vereinsheim.

Der Probenbesuch fiel auf 75 Prozent, da die musizierenden Studenten gleichwertig mitgerechnet wurden. Ehrendirigent und Ehrenbürger der Stadt Stühlingen Robert Schalk gehörte zu den besten Probenbesuchern der 42 Gesamt- und vier Registerproben, gefolgt von Christoph und Michael Güntert sowie Dirigent Aribert Huscher.