Stühlingen Humor ohne Rezept: Heimatbühne Stühlingen nimmt das Gesundheitssystem auf die Schippe

Die Heimatbühne Stühlingen strapaziert die Lachmuskeln mit "Gute Besserung". Ein 13-köpfiges Ensemble begeistert mit einer gelungenen Aufführung.

Vor gut gelauntem Premierenpublikum landete die Stühlinger Heimatbühne im voll besetztem Konradsaal einen Volltreffer. Wenn Lachen die beste Medizin ist, dann lebten die Fans der Heimatbühne an diesem Abend sehr gesund.

Mehrfachen Zwischenapplaus erhielt Christof Mäntele, der mit seiner Interpretation eines prolligen Machos mit Waschbrettbauch und Potenzproblemen ein Kabinettstückchen darstellerischen Talentes lieferte. Alle 13 Rollen waren gut besetzt. Die Newcomer Monika Scholz als ehrgeizig, raffgierige Arztgattin, Kurt Engel als schmieriger Pharmavertreter und Mirko Maier als ahnungsloser werdender Vater und ebenso ahnungsloser Physiotherapeut, „en Kerli wie e dreistöckigi Buttercremetorte,“ überzeugten mit schauspielerischen Leistungen. Jasmin Böhler spielte quasi sich selber. Dazu die alten Hasen Jogi Böhler, Frank Pieper, Mike Bührer, Ralf Kaufmann und in den weiblichen Rollen Anja Thiel, Sabine und Antonia Sklenar, Gabriele und Jasmin Böhler, die das volle Humor-Potenzial herausholen – einfach köstlich.

Schauplatz war diesmal eine Arzt- und Physiotherapiepraxis mit Kassen- und Privatpatienten, die von allerlei Zipperleins geplagt waren. Diese reichten von Herzschmerzen, blauem Daumen, Schwangerschaft, Potenzstörungen, Montageschaum und Zungenpiercing in den Ohren bis hin zu psychosomatisch bedingten Krankheiten. Toll, welche schlummernden Talente Regisseurin Gudrun Schirmer aus ihren Darstellern herausgekitzeln konnte. Wortwitz und Wortspiele am laufenden Band. Auch die scheinbar nebensächlichen Details tragen zum stimmigen Gesamteindruck bei. Beispielsweise ein echtes Skelett, das in der Nase bohrt, die Vorgänge in der Behandlungskabine, die im Schattenriss rüberkommen und allerhand Phantasien beflügeln.

Beste Indikatoren einer rundum gelungenen Aufführung waren häufiger Szenen- und Zwischenapplaus. Premierengäste waren unter anderen Bürgermeister Joachim Burger und mit seiner Frau Silvia, Bürgermeinsterin i.R. Isolde Schäfer, Pfarrer Michael Klotz, sowie die beiden ältesten Heimatbühnemitglieder Anneliese Maier und Siglinde Schwengle. Weitere Aufführungen sind am heutigen Dienstag, 9. Mai und am Samstag, 12. Mai, jeweils 20 Uhr im Stühlinger Konradsaal.