Stühlingen Historischer Tag für die Stühlinger Fasnacht

Vor 65 Jahren wurde in Stühlingen die Narrengesellschaft Hohenlupfen gegründet. In den Jahren seit damals haben sich die "Hungrigen Stühlinger", wie sie heute heißen, zu einer etablierten Narrenvereinigung am Hochrhein entwickelt.

Ein historisches Datum in Stühlingen jährt sich heute 10. Januar zum 65. Mal. Es ist die Gründung der Narrengesellschaft Hohenlupfen – heute "Hungrige Stühlinger" genannt.

Dass die Fasnacht in Stühlingen eine lange Tradition hat, das bezeugen Dokumente, das älteste davon ist ein Fasnachtsplakat aus dem Jahr 1871. Zwar wurde in diesen Jahren ohne feste Vereinsstrukturen Fasnacht organisiert und auch gefeiert, doch blieb einiges von den alten Traditionen erhalten und wurde immer wieder in Stühlingen aufgelebt.

Ein Verein mit festen Strukturen wurde am 10. Januar 1953 aus der Taufe gehoben, weil sich 24 närrische Stühlingerinnen und Stühlinger gerade an diesem Tag beim Ranzenwirt im Gasthaus Laule (heute Asia House) zu einer Gründungsversammlung getroffen haben. Bei dieser Gründungsversammlung wurde Julius Wessbecher offiziell als Narrenvater gewählt und übte dieses Amt noch zwei Jahre lang aus.

Die Gründungsmitglieder waren Bernhard Burger, Franz Schölderle, Leo Utz, Martin Harder, Fridolin Hensler, Hermann Schultheiß, Fritz Kehl, Julius Roschmann, Richard Laule, Max Willin, August Fischer, Edmund Stachowiak, Ernst Vollminghoff, Ernst Kaufmann, Günter Volminghoff, Hermann Würth, Hansi Körber, Ruth Kehl, Elisabeth Fröhlich, Josef Weis, Franz Büche, Josef Porten und Franz Stocker. All das sind Namen die noch immer bei den Hungrigen geläufig sind und denen sie ihr fasnächtliches Treiben jährlich widmen. Auch eine Narrenmutter gab es damals schon, so wurde Elisabeth Fröhlich mit diesem Amt bekleidet.

Dass die Gründungsmitglieder so einiges vor hatten, zeigen die Annalen. Denn schon im Herbst 1953 fuhr unter der Leitung des Narrenvaters Julius Wessbecher eine Abordnung mit Paul Schwengle und Fritz Kehl mit seiner Tochter Ruth zur Hauptversammlung nach Laufenburg, wo im dortigen Gasthaus Rebstock die Hauptversammlung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenvereinigung stattfand. Die Stühlinger wurde jedoch wegen zu kurzer historischer Tradition abgelehnt. Heute gehören die Hungrigen Stühlinger der Kleggau-Narrenvereinigung an und sind ein reges Völkchen, nicht nur an Fasnacht.

Der Höhepunkt ist meist der Fasnetsmändig, den schon die Gründerväter hochgehalten haben. Dazu gibt es noch zwei Bunte Abende, auch in diesem Jahr. Ebenso wird am Schmutzigen Dunstig die Stadt geweckt, Schulen und Rathaus gestürmt, der Narrenbaum gestellt und, wie damals, der Bürgermeister im Saugatter zum Marktplatz geführt. Bleibt zu erwarten, dass dies mit dem neuen Bürgermeister auch so geschehen wird.