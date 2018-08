von Lucia van Kreuningen

Dorfbrunnen sind meist Relikte aus einer Zeit, in der es in den Häusern noch kein fließendes Wasser gab und auch das Vieh morgens und abends zur Tränke geführt wurde. Dorfbrunnen waren dabei auch ein Treffpunkt für die Menschen, die sich dort das Neueste erzählten und diskutieren konnten. Anders der Brunnen in Eberfingen.

Er ist zwar auch ein beliebter Treffpunkt – er ist aber erst 22 Jahre alt. Jetzt wurde er nachhaltig instand gesetzt. Der Brunnen wurde 1996 durch die damaligen Ortschaftsräte, hauptsächlich auf Initiative des damaligen Ortsvorstehers Manfred Stoll, errichtet. Die Kosten dafür beliefen sich auf runde 30 000 D-Mark und wurden überwiegend durch Spenden aus der Bevölkerung sowie aus den Erlösen von verschiedenen Veranstaltungen des Ortschaftsrates aufgebracht.

Spezialwanne in leuchtendem Blau

Doch trotz seines vergleichsweise jungen Alters sind im Laufe der Jahre Instandsetzungen erforderlich geworden. So waren die fünf Granitelemente, aus denen neben dem Brunnenstock der Brunnen eigentlich besteht, damals mit neuem Klebeverfahren mit einander verbunden worden. Doch die Witterung sorgt regelmäßig dafür, dass die Verklebung sich löst. Verschiedene Versuche, diese Mängel zu beheben hatten aber nur wenige Zeit Erfolg.

Jetzt bot sich im Rahmen der Sanierung der Stützmauer am direkt angrenzenden Dorfbach die Möglichkeit, diesen Brunnen mit einer Innenwanne aus Spezialkunststoff auszustatten, wie sie bei Auskleidungen von Trinkwasserhochbehältern verwendet wird. Vor einigen Tagen konnte diese Arbeit nun durch eine Firma aus Löffingen ausgeführt werden.

Ortsvorsteher Wolfgang Löhle freut sich über den Erfolg. "Der Brunnen ist dicht, er erstrahlt in Schwimmbad-blau und wir hoffen das Beste." So kann der Brunnen, in dessen Außenwand auch das Eberfinger Wappen, die drei Tannen eingemeißelt ist, wieder ein richtiger Hingucker für Eberfingen werden und eventuell auch mal für Wanderer etwas zur Abkühlung bei diesem heißen Wetter beitragen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein