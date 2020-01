von Edelgard Bernauer

Von einem personell bedingten Tief hat sich die Feuerwehrabteilung Stühlingen wieder etwas erholt. Neue Kameraden stießen in jüngerer Zeit zur verbliebenen Restmannschaft, die nun wieder 25 Mann zählt. Interne Querelen hatten vor drei Jahren zu Austritten langjährig aktiver Leistungsträger geführt. Am 6. September 2020 wird die Abteilung Stühlingen ihr 150-jähriges Bestehen feiern.

Die größten Probleme sind immer noch mangelnde Tagesverfügbarkeit der Aktiven . Der Anwerbung weiterer Mitglieder gilt ebenfalls das Hauptaugenmerk. Zur Abdeckung der Tagesverfügbarkeit kann sich Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer personelle Verstärkung aus der benachbarten Abteilung Eberfingen vorstellen.

40 bis 45 Personen Mannschaftsstärke hält Gerhard Pfeifer für die Kernortabteilung angemessen. Abteilungskommandant Jörg Beier appellierte an Bürgermeister Joachim Burger und an Pfeifer, die Notwendigkeit vieler geforderter Brandwachen zu überdenken. 2019 waren zwölf Brandwachen erforderlich. Bei der engen Personaldecke eine zusätzliche Belastung. Die Ausbildung an den Geräten hingegen,muss laut Pfeifer dringend forciert werden.

Einsätze bei Verkehrsunfällen fordern die Helfer nicht nur physisch sondern auch psychisch heraus. | Bild: Archiv: Edelgard Bernauer

Burger erinnerte in seinen Dankesworten daran, dass Feuerwehrdienst nicht mit Ehrenämtern in anderen Vereinen zu vergleichen sei. Feuerwehrmitglieder seien rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr in Einsatzbereitschaft. Beklagt wurde die lange Lieferzeit von neuen Feuerwehrfahrzeugen. 14 Monate seien nicht ungewöhnlich.

Mit Handschlag willkommen geheißen wurden die beiden Neuen, Julius Braun und Daniel Zurin.

Als Betreuer der Kameradschaftskasse informierte Joachim Braun über einen kleinen Gewinn. In der Jugendwehr sind laut Kai Böthling derzeit elf Nachwuchs-Feuerwehrler in der Ausbildung. Die Altersabteilung trifft sich das ganze Jahr über zu Anlässen geselliger Art, informierte Seniorenbetreuer Günter Buttle. Zum Schluss der Versammlung erinnerte Ernst Kaiser, Kreisbrandmeister a.D. an die Anfangsjahre der Feuerwehr Stühlingen, die mit den heutigen Anforderungen nur wenig zu tun hatte. Die Mitgliedschaft bei der Feuerwehr sei in früheren Jahren für die männlichen Bürger Ehrensache gewesen.