von Johannes Renner

Zu Füßen des Kalvarienbergs in malerischer Landschaft liegt Schwaningen. Der Stühlinger Ortsteil ist eine der ältesten Siedlungen des Landkreises. Erstmals urkundlich erwähnt im Jahre 766, damals unter dem Namen Svanninga, bietet der Ort ein gutes Umfeld zum Leben. 2016 feierten die Bewohner das 1250-jährige Bestehen ihrer Heimat.

Ein Dorf, das man erlebt haben muss

"Es ist ein Dorf, das man erlebt haben muss", sagt Ortsvorsteher Klaus Buntru. Der Elektromeister ist von der Attraktivität des Dorfes überzeugt. Seit neun Jahren ist er Ortsvorsteher und seit 24 Jahren im Ortschaftsrat aktiv. "Obwohl ich kein Urschwaninger bin, haben mich die Menschen hier akzeptiert", hebt er die Umgänglichkeit der Dorfbewohner hervor.

Schwaningen aus Perspektive des nahen Kalvarienbergs. Bild: Johannes Renner

Alte Gebäude wie die Kirche und das ehemalige Sägewerk neben dem früheren Gasthaus Adler vermitteln einen besonderen Charme. Das Gotteshaus hat sehr alte Glocken aus den Jahren 1350 und 1628. Der Sportplatz am Mehrenbach bietet sportliche Abwechslung für Jung und Alt. Jährlich findet hier ein Grümpel- und Volleyballturnier statt.

344 Einwohner und fünf Vereine

344 Einwohner hat der Ort aktuell. Laut Buntru sei die Zahl stabil. So gebe es keinen Schwund, aber eben auch kein Wachstum. Mit der negativen Entwicklung im regionalen Vereinswesen habe aber auch Schwaningen zu kämpfen. Fünf Vereine gestalten derzeit noch das Dorfleben. Von Musik über Narretei bis Feuerwehr, Sport und Landfrauen ist fast für jeden Geschmack etwas dabei. Der Männergesangverein musste aufgeben. "Die Mitgliederzahlen der Vereine bereitet Sorgen", so Buntru. Mancher Verein hat akute Nachwuchsprobleme.

Das könnte noch besser werden

"Insgesamt sind wir altersmäßig aber gut gemischt", sagt Buntru, der ein Aussterben des Dorfes, so wie es in anderen Teilen Deutschland passiert, nicht kommen sieht. "Wir stehen gut da", gibt er sich zuversichtlich. Der öffentliche Nahverkehr sei jedoch ausbaufähig und die Verkehrssituation nicht optimal. So gebe es gerade aus Richtung Bonndorf immer noch viele Raser.

Der Martinsbrunnen am Franz-Kehl-Platz in der Dorfmitte ist bei großer Hitze vor allem bei Kindern beliebt. Bild: Johannes Renner

Gleichwohl überwiege für Buntru der positive Gesamteindruck: "Wir haben hier schöne Natur und sind gleichzeitig nicht abgeschnitten." So erreiche man relativ schnell Großstädte wie Freiburg und könne je nach Geschmack in der Wutachschlucht wandern gehen oder auf den Feldberg zum Skifahren. "Die gute Lage und die umgänglichen Menschen machen den Reiz Schwaningens aus", so Buntru. Dabei hebt der 61-Jährige auch die gute Gastronomie hervor, die mit dazu beitrage, dass die Touristenzahlen "tendenziell wachsen". Zwei Gasthäuser gibt es im Ort – den "Kranz" und den "Schwanen". Der "Schwanen" ist über die Grenzen hinaus für seine Küche bekannt.

Sieben Betriebe und ein Landwirt

Auch wirtschaftlich lebt das kleine Dorf. Sieben Betriebe – von Lebenshilfe und Internetagentur bis Tauchsport – sind hier beheimatet. Die Fläche Schwaningens beträgt 8 343 415 Quadratmeter. Um das Dorf herum liegen FFH-Schutzgebiete. Die umliegenden Felder sind zum größten Teil an Schweizer verpachtet. Nur ein Schwaninger Landwirt ist noch aktiv. Für die Innenentwicklung des Dorfes könnten leer stehende Häuser genutzt werden. Der Ortsvorsteher will diesbezüglich das Gespräch mit Eigentümern suchen.

Mehr Bauplätze für Schwaningen

Darüber hinaus wünscht sich Buntru mehr Bauplätze für Schwaningen und ist deshalb in Verhandlungen mit der Stadt Stühlingen und Eigentümern. Wichtige aktuelle Themen sind generell der Breitbandausbau und die Verkehrssituation im Ort. Der Kindergarten ist gut besucht und soll unbedingt erhalten werden.

Steckbrief Erstmals wurde Schwaningen unter dem Namen Svanninga im Jahre 766 erkundlich erwähnt. Das von Mönch Ato handgeschriebene Papier vom 16. Oktober 766 liegt im Stadtarchiv von St. Gallen. Das Kloster St. Gallen kam damals in den Besitz von Teilen des Dorfes. Heute ist Klaus Buntru (CDU) Ortsvorsteher von Schwaningen. Im Ort sind aktuell fünf Vereine und sieben Betriebe ansässig. 344 Menschen leben hier. Die Fläche beträgt 8 343 415 Quadratmeter. Weitere Infos im Internet (www.stuehlingen.de).

