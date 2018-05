Stühlingen Guggenmusik Heavy Blechis plant ein neues Kostüm

Die Guggenmusik Heavy Blechis hat in ihrer Hauptversammlung Mitglieder geehrt und einen Teil des Vorstands im Amt bestätigt. Demnächst will sich die Guggenmusik ein neues Outfit anschaffen.

In der Hauptversammlung der Heavy Blechis im Gasthaus "Kranz" in Lausheim konnte der Vorsitzende Simon Heer Mitglieder für ihr langjähriges Musizieren ehren. Maximilian Binder und Sebastian Siebler sind seit zehn Jahren bei der Guggenmusik aus dem Wutachtal dabei, sie erhielten eine Urkunde. Seit 15 Jahren ist Eva Rendler dabei, sie war verhindert und bekommt ihre Urkunde nachgereicht.

Bei den Wahlen wurde der Vorstand bestätigt, darunter stellvertretender Vorsitzender Martin Schönle, Schriftführer Jens Burger, Kassiererin Sonja Baumann sowie Beisitzer Mario Maier und Dirigent Matthias Schönle.

Simon Heer nannte den 1. Dezember 2018 als Termin für die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung der Heavy Blechis in der Ehrenbachhalle Weizen, um die Finanzen aufzubessern. Zu den Terminen gehören die Einladung zu Polterabend und der kirchlichen Trauung von Laura und Matthias Schönle am 13. und 28. Juli sowie das Grillfest mit Fuchs-Taufe am 1. September.

Auch wenn die Noten eher spät fertig werden, sind die Musiker zufrieden: "Die Qualität entspricht dem, was wir brauchen." Arrangeur Christian Kehl hatte sogar ein Lied gespendet. Rechtzeitig sollen Ideen für das nächste Kostüm gesammelt werden sowie neue T-Shirts und einheitliche Regenjacken angeschafft werden.

Die Heavy Blechis treten zwar immer erst nach Dreikönig auf, doch die Ausnahme in der vergangenen Saison in Bettmaringen hatte sich bewährt und solle beibehalten werden. Trotz eines finanziellen Defizits gab sich Vorsitzender Simon Heer gelassen: "Finanziell sind wir im ruhigen Fahrwasser, denn Kosten wie für das neue Soussaphon sind abbezahlt."

Die Fuchstaufe mit den Neulingen Florian Riva, Fabian Schanz, Marco Maier, Dominik Duttlinger, Nikolas Badstöber und Taufpate Marco Stritt wurde ein großer Spaß für alle, wie Schriftführer Jens Burger festgehalten hatte. Ein ganz besonderer Auftritt war beim 65. Geburtstag von Jochen Stotmeister in Schluchsee.

Nach 18 Jahren verabschiedete sich Marco Stritt mit einer kleinen Rede vom Verein, ebenso Fabian Amann, Karsten Friedrich und Julia Rendler: "Man hat immer zusammengehalten, und es hat immer funktioniert, ich habe für das Leben dazugelernt. Es gibt Leute, die sind bei den Blechis und es gibt Leute, die sind die Blechis," so Marco Stritt. Das Trio wechselt in die Reihen der Passivmitglieder.

Dirigent Matthias Schönle hatte einen durchschnittlichen Probenbesuch von 75 Prozent ausgerechnet, Mario Maier war immer anwesend. Auch, wenn er das Thema Alkohol bei den Auftritten ansprechen musste, zeigte sich der Dirigent zufrieden und dankte seinem neuen Stellvertreter Julian Mäntele: "Es ist gut zu wissen, dass da jemand ist, der das spontan übernehmen kann."