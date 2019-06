von Yvonne Würth

Die Guggenmusik Heavy Blechis ernannte im 25. Jahr seit der Gründung des Vereins das erste Ehrenmitglied in der Hauptversammlung im Gasthaus Kranz Lausheim. Martin Isele ist seit der Gründung vor 25 Jahren als einziger noch mit dabei, nun kann er sich erstes Ehrenmitglied der Heavy Blechis nennen. Der Vorsitzende Simon Heer konnte Holger Rapp (15 Jahre) ehren und erhielt selbst eine Urkunde für sein Zehnjähriges.

Der erste Termin in der neuen Saison wird die 90er Fete am 30. November in der Ehrenbachhalle Weizen sein. Die erste Auflage im vergangenen Dezember war so erfolgreich geworden, dass der Termin bereits fixiert wurde: „Dank der erfolgreichen Veranstaltung konnte Kassiererin Sonja Baumann ein Plus in der Vereinskasse verzeichnen“, erläutert der Vorsitzende in einer Pressemitteilung.

Besonders zufrieden ist der Vorsitzende mit dem reibungslosen Ablauf des gesamten Vereinsjahres und vor allem mit der tatkräftigen Unterstützung während der 90er Fete: Wenn man sieht, wie motiviert alle dabei sind, fällt es viel leichter, solche Veranstaltungen durchzuführen.“ Sein Dank galt auch dem Busunternehmen Vesenmayer für die unkomplizierte Zusammenarbeit sowie Arrangeur Christian Kehl für seine Arbeit rund um das Notenmaterial.

Neuer Dirigent bereits gefunden

Dirigent Matthias Schönle sei zufrieden, was den musikalischen Verlauf anbelangt. Es wird aktiv nach tiefen Registern Ausschau gehalten sowie intern die Mitglieder wegen eines Instrumentenwechsels angesprochen. „Schönle kündigte außerdem an, dass die Saison 2020 seine letzte als Dirigent der Heavy Blechis sein wird, er wird danach in die Reihen der Musiker zurückkehren.“

Zur Freude aller Anwesenden konnte seine Nachfolge bereits geklärt werden, Julian Mäntele aus Stühlingen übernimmt dann das Amt des Dirigenten. Die Probenstatistik verfehlte mit 77 Prozent durchschnittlichem Probenbesuch die angepeilte 80 Prozent-Marke, was an einigen wenigen Ausreißern liege, denn Matthias Schönle konnte fünf Musiker für lückenlosen Probenbesuch auszeichnen: Sabine Preiser, Jürgen Schönle, Sebastian Siebler, Helmut Wolff und Marco Maier.

Kontakt: Infos zu den Heavy Blechis im Internet (www.heavyblechis.de), Kontakt zum Vorsitzenden Simon Heer aus Grimmelshofen per E-Mail (info@heavyblechis.de).