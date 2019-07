Die Stimmung im Stühlinger Gemeinderat war in der jüngsten Sitzung anders als gewohnt. Abschiedsgefühle und Vorfreude auf das Neue waren fast greifbar. Für elf Mitglieder des Rats war es die letzte Sitzung in diesem Gremium. Bürgermeister Joachim Burger würdigte das Engagement, die unaufgeregte Diskussionskultur, Leidenschaft und Ideenreichtum der scheidenden Kommunalpolitiker.

Ehrungen: Verdienst um die Kommunalpolitik in der Gemeinde Stühlingen haben sich erworben (von links): Rolf Kehl, Hugo Scheu, Josef Gutmann, Bernhard Engel, Marianne Würth, Manfred Schanz, Andreas Frey, Gerhard Boll, Gerd Müller.

In den vergangenen fünf Jahre hat sich viel getan

Der Bürgermeister erwähnte einige Projekte, die in den vergangenen fünf Jahren auf der Tagesordnung ganz oben standen: Schaffung von Wohnraum, Erschließung von Gewerbeflächen, Weiterentwicklung der Betreuungsangebote an Kindergärten und Schulen, Ausstattung der Feuerwehr, Sanierung der Ehrenbachhalle in Weizen und den Neubau des Gemeindehauses mit Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Wangen.

Flüchtlingsunterbringung eine Herausforderung

Eine Herausforderung war auch die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge. Deshalb stellte der Rathauschef fest: „Kommunalpolitik ist die Keimzelle der Politik; was in einer Kommune beschlossen und umgesetzt wird, ist unmittelbar sicht- und spürbar.“

Sie haben persönliche Interessen zurückgestellt

Der Rathauschef hatte für jedes scheidende Ratsmitglied Worte gefunden, welche die Leidenschaften, Stärken und Blickwinkel jedes Einzelnen hervorhoben. „Sie haben sich durch Ihre Tätigkeit im Rat und seinen Ausschüssen an der politischen Gestaltung unserer Stadt intensiv beteiligt“, sagte Burger. Ihnen allen sei gemeinsam, dass sie persönliche Interessen zum Wohle der Stadt zurückgestellt hätten.

Persönlicher Dank des Rathauschefs

„Für Ihr selbstloses Engagement und die Standfestigkeit bedanke ich mich im Namen aller Bürger unserer Stadt, aber auch persönlich ganz herzlich“, betonte Burger. Er wünschte sich, dass die scheidenden Ratsmitglieder auch künftig aufmerksam und mit Wohlwollen die Stadtpolitik verfolgen.

Abschaffung der Ortschaftsräte steht im Raum

Klaus Buntru (seit 2009 für die CDU im Rat, seit 1994 im Ortschaftsrat und seit 2009 Ortsvorsteher) griff noch zum Mikrofon und hielt eine emotionale Abschiedsrede. Ein dickes Lob zollte er Bürgermeister Joachim Burger: „Ich habe zuvor noch nie erlebt, dass man beim Bürgermeister am Freitag um 16 Uhr noch einen Termin bekommt.“

Im Gremium lobte er das faire Miteinander, eine gute Zusammenarbeit „war fast immer möglich“, wobei der Ortsteil, in dem ein Rat wohnt, nie eine Rolle spielte. Buntru rief das neue Gremium dazu auf, die Ortschaftsverfassung noch einmal zu beraten oder die Bürger zu befragen, ob sie das noch wollen oder gar brauchen: „Ich bin für die Abschaffung der Ortschaftsräte.“ Und er forderte die Offenlegung der Kosten für diese Ortsteil-Gremien.