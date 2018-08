von Johannes Renner

Viele sind schon durchgefahren. Doch Grimmelshofen ist mehr, als die vielfach kritisierte Durchfahrt der B 314. Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser spricht über das kleine Dorf, dass viele nur vom Seitenblick aus dem Auto kennen. "Es gibt hier schöne Orte. Man muss einfach mal durchmarschieren", sagt der 55-Jährige.

Grimmelshofen aus Perspektive eines der umliegenden Aussichtspunkte. | Bild: Johannes Renner

283 Menschen leben aktuell in Grimmelshofen. 1963 waren es nach Angaben Kaisers noch mehr als 400. Die Tendenz ist sinkend, wobei Kaiser hofft, "dass der Trend durch Zuweisungen kommunaler Baugebiete zum Positiven verändert werden kann". Kleiner werdende Ortschaften haben mit veränderten Strukturen zu kämpfen. "Früher gab es noch einige Mehrgenerationenhäuser und fast in jedem Haus Landwirtschaft. Der gesellschaftliche Wandel macht sich bemerkbar."

Fünf Vereine gestalten Kultur im Dorf

Die Altersstruktur im Dorf sei dennoch gemischt. Fünf Vereine gestalten die Kultur des Ortes. "Unser Sportverein ist der einzige Radsportverein Stühlingens", sagt der Ortsvorsteher. Jedoch seien dessen Aktivitäten in letzter Zeit zurückgegangen, da es weniger Radsportfeste in der Region gibt. Generell seien die Vereine aber gut aufgestellt. Ein Vereinssterben wie in anderen Orten gebe es nicht. Der Musikverein sei mitgliederstark, ebenso der gemischte Chor, der aus einer Fusion des Blumegger Kirchenchors und des Grimmelshofer Chors hervorging.

Ortsvorsteher Wolfgang Kasier beim örtlichen Brunnen vor der Kirche. | Bild: Johannes Renner

Die Landfrauen haben Nachwuchsprobleme. Besonders ist die Tatsache, dass Männer als aktive Mitglieder mithelfen. Vor allem bei Festen wie der alljährlich stattfindenden Sichelhenke zu Erntedank ist maskuline Kraft beim Auf- und Abbau gefragt. Die örtliche Feuerwehr ist nach Angaben des Ortsvorstehers vor allem durch Einsätze an der B 314 gefordert und strategisch wichtig.

Jeder im Dorf packt mit an

"Die Vereine helfen sich gegenseitig und packen mit an, wenn Hilfe gebraucht wird", unterstreicht Kaiser den Zusammenhalt in dem kleinen Dorf. Der Postbeamte mit Zustellbereich Stühlingen weiß, wovon er spricht. Wolfgang Kaiser ist in Grimmelshofen geboren und aufgewachsen. Seit 2000 ist er Ortsvorsteher. Der 55-Jährige kennt sein Dorf und spricht von den Vorzügen Grimmelshofens: "Wir liegen strategisch gut. Die B 314 ist insofern Segen und Fluch zugleich. Der öffentliche Nahverkehr ist gut bei uns."

Wolfgang Kaiser vor der Kirche in Grimmelshofen.

Drei Rastplätze gibt es. Deren Sitzbänke und Schutzgeländer seien neu hergerichtet worden. Gastronomie ist weitgehend nicht mehr vorhanden. "Früher hatten wir drei Gasthäuser", blickt Kaiser zurück und verweist auf den Gasthof "Zur Wutachschlucht", der einen Kilometer vom Ort entfernt ist. Die Touristenzahlen in Grimmelshofen sind sinkend.

Gewerblich ist vor allem die Spedition Heine zu erwähnen, die an verschiedene Betriebe Räumlichkeiten im Industriegebiet des Ortes vermietet. Außerdem ist in Grimmelshofen ein Schmied aktiv. Landwirtschaftlich sah es in Grimmelshofen früher besser aus. Ein Pferdehof und ein Betrieb mit Viehzucht und Ackerbau sind im Dorf noch aktiv.

Das aktuell wichtigste Thema in Grimmelshofen ist die Ortsumfahrung. "Wir wurden wieder um sieben Jahre vertröstet und im Verkehrswegeplan in die hinterste Kategorie gerückt", klagt Kaiser. Er wünscht sich von Politikern "Wahrheit und Klarheit". "Nichts ist schlimmer, als im luftleeren Raum zu tatenlosem Zusehen verurteilt zu sein", ergänzt er. Die weitere Verwendung des ehemaligen Schulhauses steht darüber hinaus auf der lokalpolitischen Agenda Grimmelshofens.

Für die im kommenden Jahr anstehenden Kommunalwahlen wünscht sich Kaiser, "dass es wieder Personen aus der Bürgerschaft gibt, die Verantwortung übernehmen wollen".

Steckbrief Erstmals wurde der Ort in einer Urkunde des Klosters St. Gallen im Jahre 809 erwähnt. Damals trug das Dorf noch den Namen "Grimmwaltshofen". Ortsvorsteher des heutigen Grimmelshofen ist Wolfgang Kaiser (CDU). Die Fläche der Gemarkung Grimmelshofen beträgt 6 306 662 Quadratmeter. Das Wappen von Grimmelshofen mit den gekreuzten Säbeln erinnert an das Gefecht zwischen Franzosen und Österreichern, das im Jahre 1799 in dem Ort stattfand.

