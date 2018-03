Grimmelshofen muss weiter auf Entlastung durch eine Umfahrung der B 314 warten. Landrat Martin Kistler, Bürgermeister Joachim Burger und Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser äußern Kritik an der Vertagung des Verkehrsprojekts durch das Landesverkehrsministerium.

Eine riesige Enttäuschung über die erneute Vertagung der Umfahrung Grimmelshofen durch das Landesverkehrsministerium herrscht in Stühlingen. Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger und der Grimmelshofener Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser äußern sich kritisch. Auch Landrat Martin Kistler hält es für ein Unding, dass mit den Planungen für den Lückenschluss Grimmelshofen erst nach 2025 begonnen werden soll.

Landrat Martin Kistler schreibt in einer Stellungnahme: „Wer die Belastungen kennt, kennt auch die Belastung der dort lebenden Bevölkerung und hofft, dass nichts passiert.“

Er will das Gespräch mit Vertretern des Landes suchen. „Die Strategie des Landratsamtes ist, dennoch zu versuchen, mit Unterstützung des Landes „auf kleinem Weg“ Teile der Planungen zu aktualisieren, um beispielsweise der neuen Ortschaftsvariante mit Untertunnelung der Wutach eine Chance zu geben und dies bereits im Vorfeld weiter auszuloten“, so Martin Kistler. Da die weiteren Planungen bereits viele Jahre zurückliegen, müssten diese dringend einmal aktualisiert werden, um auszuloten, welche der Varianten überhaupt aus heutiger Sicht noch umgesetzt werden könnten, insbesondere, wenn man die erhöhten Anforderungen an den Naturschutz berücksichtigt.

Die bisher vom Ortschaftsrat und der Region favorisierte Umfahrung mit einem langen Tunnel ist deshalb gescheitert, da sie zu teuer war und in der Folge kein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis hatte. Wenn Trassen heute zum Beispiel aus Naturschutzgründen ausscheiden, kann dies eine ganz andere Ausgangslage ergeben, sodass auch früher als teure Varianten abgelehnte Trassierungen heute wieder erfolgreich sind oder in den Vordergrund gerückt werden könnten.

Allerdings, so der Landrat, ist die für Grimmelshofen getroffene Entscheidung nicht günstig und wird unter dem Strich bedeuten, dass die Bürger weiterhin mit dieser unzumutbaren Engstelle leben müssen. „Dies ist deshalb bedauerlich, da die Ortsumfahrung von Grimmelshofen im Zuge des fortgeschriebenen Bundesverkehrswegeplans nicht mehr als Einzelmaßnahme gelistet, sondern als Bestandteil von verschiedenen Umfahrungen im Zuge einer Ost-/Westverbindung angesehen und entsprechend eingeordnet wurde. Dies hat zusätzlich Hoffnungen geweckt, dass es für die Ortsumfahrung B 314 Grimmelshofen den Durchbruch gibt und wir endlich weiterkommen“, so Martin Kistler.

„Die Verkehrsbelastung der B 314 bei Grimmelshofen ist sehr hoch, täglich quälen sich eine Vielzahl von Lkws durch die enge Unterführung bei Grimmelshofen unter den Gleisen der Wutachtalstrecke, die dazu noch mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Kilometern versehen ist. Bereits diese außergewöhnliche und einmalige Geschwindigkeitsbegrenzung auf einer Bundesstraße zeigt, welcher Engpass und welche starke verkehrliche Belastung dort ist, um dies notwendig zu machen.“

Bürgermeister Joachim Burger äußert sich wie folgt:

„Enttäuschung nicht Resignation – so kann man die Gefühlslage in Stühlingen und vor allem bei den Einwohnern von Grimmelshofen bezeichnen. Ein Beginn der Planung ab 2025 bedeutet für die Region Folgendes: Weitere Zerteilung des Ortes Grimmelshofen durch die B 314 auf Jahre hinaus. Weiterer Anstieg der Verkehrsbelastung, vor allem Schwerverkehr, durch den Ausbau der Strecken in Richtung Donaueschingen (Ausbau Behla, Randen, Zollhaus. Weitere Verzögerungen beim Lückenschluss B 27/B 314. Keine Beseitigung des Nadelöhrs im Bereich der Bahnunterführung und Beibehalt von 20 Kilometer für die nächsten Jahre. Keine Entwicklung der Bauflächen möglich, weil Unklarheit über Streckenführung weiter besteht.

Die mit dem Bau der Ortsumfahrung verbundenen Ziele, wie Erhöhung der Verkehrssicherheit, Reduzierung des Verkehrslärms und ein bisschen Luft für die Bevölkerung, rücken wieder in weite Ferne. Der Ortsteil Grimmelshofen leidet seit Jahrzehnten unter dieser Entwicklung, entgegen dem allgemeinen Trend in den Stühlinger Ortsteilen, verliert Grimmelshofen an Einwohnern. Dies liegt an der Belastung durch den Verkehr und die fehlenden baulichen Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund der fehlenden Trassenführung. Wer steht vor die Bürger und Bürgerinnen hin und vertröstet sie weitere zehn bis 15 Jahre hinsichtlich der Reduzierung des Verkehrsaufkommens, keiner Bereitstellung von bebauungsfähigen Flächen, weniger Lärm, bessere Luft? Für die Stadt Stühlingen bedeutet dies auch in Zukunft, eine teure Erhaltung der Infrastruktur wie Wasser, Abwasser, schnelles Internet für eine eventuell schrumpfende Bevölkerung? Zählte Grimmelshofen 1963 noch 420 Einwohner, so leben Stand heute noch 284 Menschen im Ort. Das kann nicht das Ziel sein, wenn man von der Unterstützung des ländlichen Raums spricht. Zusammen mit dem Landkreis Waldshut, dem Landkreis Schwarzwald-Baar, der Stadt Blumberg und den Abgeordneten wird die Stadt Stühlingen bei diesem Thema nicht mehr locker lassen. Dem langjährigen Reden und Schreiben müssen nun Taten folgen.“

Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser schreibt in einer Stellungnahme:

„Eigentlich fehlen mir die Worte. Die Politik und unsere Behörden lassen uns im Regen stehen. Hiermit habe ich in dieser Art nicht gerechnet. Ich denke, somit ist der letzte Rest an Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit den Bach runter. Da sieht man, was die lieben und blumigen Worte in den vielen Besprechungen und Vor-Ort-Terminen in den vergangen Jahren wert sind. Wenn ich die Pressemitteilungen unserer gewählten Abgeordneten lese, frage ich mich schon, was das soll. Warum haben sie nicht dafür gesorgt, dass unser Projekt vorankommt, als Zeit dazu war, sich um die Sache zu kümmern?

Jetzt wo das Kind im Brunnen liegt, werden alle wach und sind enttäuscht. Aber wieso so spät? Im Nachbarlandkreis sind sie voll des Lobes für ihre politischen Vertreter, die haben ihre Hausaufgaben demnach besser gemacht. Die Frage, wie es nun weitergehen soll, kann ich im Moment nicht beantworten. Es ist schwer vorstellbar, weitere Motivation zu finden, da es immer in denselben Enttäuschungen endet. Die Verkehrspolitik hat die B 314 durch ihren Ausbau zu einer wichtigen und stark frequentierten Straße gemacht. Und die Grimmelshofener wurden und werden stets ignoriert. Wo bleibt für uns das Recht auf Entlastung wie in den Orten, die bereits ausgebaut wurden?“