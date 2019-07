von Yvonne Würth

Daniel Kaiser aus Grimmelshofen gewann bei der 14. Deutschen Zollmeisterschaft zum vierten Mal den Dreikampf und wurde erneut Deutscher Zollmeister. Bereits 2015 wurde er zum „Sportler des Jahres„ gewählt und 2016 vom damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble geehrt.

Daniel Kaiser ist Jahrgang 1969 und beruflich tätig als Zollbetriebsinspektor und Lehrender für Einsatztechniken und einsatzorientierte Selbstverteidigung beim Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung in Sigmaringen, die abgekürzt gerne Zollschule Sigmaringen genannt wird. Mit seiner Familie lebt er in Grimmelshofen. In seiner Freizeit bringt er sich für die Gemeinschaft ein beim Turnverein Stühlingen. Neben seiner Mitgliedschaft ist er Jugendtrainer, Beisitzer und Fachwart für Leichtathletik.

Viermal im Dreikampf siegreich

Bereits zum fünften Mal startete er im Dreikampf, den er zum vierten Mal gewonnen hatte. Der Dreikampf umfasst 100 Meter Sprint, Weitsprung und Kugelstoß in den beiden Altersklassen U30 und Ü30. Mit fast 50 Jahren war Daniel Kaiser der zweitälteste Teilnehmer und hatte acht Konkurrenten. Die beachtlichen Ergebnisse beinhalten mit 2058 Gesamtpunkten einen neuen Meisterschaftsrekord: 100 Meter in 12,98 Sekunden, Weitsprung 5,44 Meter, Kugelstoßen 10,82 Meter.

Der Deutsche Meister in der Disziplin Dreikampf bei der 14. Deutschen Zollmeisterschaft, Daniel Kaiser aus Grimmelshofen. | Bild: Deutsche Zollsporthilfe

„Mir gefällt am meisten, dass man viele ehemalige Lehrgangsteilnehmer und Kollegen trifft, mit denen man sich austauschen kann.“ Organisiert wurde die 14. Deutsche Zollmeisterschaft in Koblenz von der Deutschen Zollsporthilfe, bestehend aus ehrenamtlich arbeitenden Zöllnern, unterstützt von Sponsoren. 2178 Zöllner traten in zwölf Disziplinen an. Dieses Jahr wurde auch eine Knochenmark-Typisierungs-Aktion durchgeführt, an der sich fast 150 Neuspender registrieren ließen.

Die Meisterfeier der Deutschen Zollsporthilfe bei der 14. Deutschen Zollmeisterschaft in Koblenz (von links): Daniel Kaiser aus Grimmelshofen, Evelin Schäfer, Franziska Mertens und Sebastian Fuhr. | Bild: Deutsche Zollsporthilfe

Daniel Kaiser hat noch einiges vor: „Im nächsten Jahr findet die Deutsche Zollmeisterschaft in Hameln statt. Dort möchte ich natürlich meinen Titel im Dreikampf verteidigen.“

Weitere Infos gibt es im Internet:

www.deutsche-zollsporthilfe.de