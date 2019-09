von sk

Gleich zu zwei Unfällen, an der gleichen Stelle kam es Sonntagmittag auf der L 159 im Steinatal in Höhe der Ortschafts Bettmaringen, bei denen drei Personen verletzt wurden.

Zunächst bremste laut Mitteilung der Polizei gegen 15 Uhr ein 24-jähriger Motorradfahrer zu heftig und stürzte mit seiner Suzuki. Er brach sich den Arm. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. An der Maschine entstand eine Schaden von etwa 1000 Euro.

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer verlor gegen 16.30 Uhr in derselben Kurve die Kontrolle über seinen Wagen, weil er zu schnell gefahren war. Das Auto geriet von der Straße ab, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zu stehen. Der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer kamen mit Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser. Der Schaden am BMW liegt bei rund 30 000 Euro. Die Feuerwehr reinigte die Straße.

Die Unfallstelle war bis zum zweiten Unfall schon geräumt worden.