Stühlingen – Der Gemeinderat verabschiedete in seiner jüngsten Sitzung den von der Verwaltung mit dem Haupt- und Finanzausschuss abgestimmten Haushaltsplan 2020. „Es gab allerdings zwei Änderungen einzuarbeiten“, erklärte Bürgermeister Joachim Burger.

Zum einen taucht das Hilfsgruppenlöschfahrzeug (HLF 10) der Abteilung Grimmelshofen mit rund 400.000 Euro auf; zum anderen stellt die Verwaltung 30.000 Euro für die Stromerschließung im Baugebiet „Untere Breite II“ in Bettmaringen im Haushalt ein. Beidem stimmte der Rat geschlossen in der Sitzung zu.

Feuerwehr: Der Rathauschef begründete die Aufnahme des Löschfahrzeugs zum Anschaffungspreis von 400.000 Euro in den Haushalt mit der Möglichkeit, bereits im laufenden Jahr Fördermittel zu beantragen. Diese Empfehlung habe sich im Gespräch mit einem Vertreter des Regierungspräsidiums, Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger und Stühlingens Gesamtkommandant Gerhard Pfeifer ergeben. Es geht um Landesfördermittel in Höhe von 92.000 Euro. Des Weiteren will die Stadtverwaltung für das neue Löschfahrzeug Mittel aus dem Ausgleichsstock des Landes zur Unterstützung leistungsschwacher Gemeinden in Höhe von 50.000 Euro beantragen. Für die Stadt bliebe eine Restbetrag von 258.000 Euro. Das derzeit von der Abteilung Grimmelshofen genutzte Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1984. Mit einem Ersatz für dieses Fahrzeug sei der „Investitionsstau bei der Feuerwehr aber noch nicht gelöst“, betonte Burger.

Eckdaten Haushalt Ergebnishaushalt: Erträge 15,5 Millionen, Aufwendungen 17,4 Millionen.

Neubaugebiet: Die zweite Änderung im Etat hat sich durch einen neuen Aspekt bei der Erschließung des Neubaugebiets „Untere Breite II“ in Bettmaringen ergeben. Im Grundbuch habe der Energiedienst die Freileitung eintragen lassen. Weil im Neubaugebiet nun die Erschließung mit Erdkabeln erfolgen soll, bestehe der Energiedienst auf eine Kostenbeteiligung der Stadt. Bauamtsleiter Frank Gatti erklärte: „Wir sind in Verhandlungen, werden aber wohl nicht um eine Kostenbeteiligung herumkommen.“ Dennoch sei man mit der Vorgehensweise des Energieversorgers nicht einverstanden. 30.000 Euro werden für eine mögliche Beteiligung im Etat eingestellt.

Fraktionssprecher: Wolfgang Löhle (FW) lobte in der Sitzung die Verwaltung, dass trotz der Vakanz auf der Leitungsstelle des Rechnungsamtes die Haushaltsplanung im Team gut gelöst wurde. Er stellte bei den Beratungen fest, dass wieder einmal mehr Wünsche als Geld vorhanden seien. Löhle lobte den Weg der Verwaltung, begonnene Maßnahmen zu beenden, bevor neue Großprojekte angefangen werden. „Damit hat man Zeit, Luft zu holen.“ Wolfgang Kaiser (CDU) konnte sich dem anschließen. Er hofft außerdem, dass die Gemeinde „von Überraschungen verschont bleibt“.

Bürgermeister: Joachim Burger sprach bei der Finanzierung von Baugebieten, Gewerbegebiet, Schulen und Kinderbetreuung ebenso von Investitionen in die Zukunft, wie beim Breitbandausbau. „Damit können wir die Attraktivität unserer Gemeinde weiter steigern.“ Auch in Zukunft gelte es, Dinge richtig voranzubringen.