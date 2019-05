von Yvonne Würth

„Der Ansturm an Gästen hat uns regelrecht überrollt“, zog der Vorsitzende Christopher Waldvogel das Fazit zum Auftakt des fünftägigen Musikfestes des Musikvereins Eggingen anlässlich der Feierlichkeiten zum 130-jährigen Vereinsbestehen.

Mit dem Fassanstich startete das fünftägige Musikfest zum 130-jährigen Bestehen des Musikvereins Eggingen. Das Bier floss bis in die Abendstunden, der Besucherandrang am ersten Mai war überraschend groß. Von links: Vorsitzender Christopher Waldvogel, Bürgermeister und Schirmherr Karlheinz Gantert, Vorsitzender Andreas Würtenberger, Vorsitzende und Bezirksvorsitzende Monika Eichin. | Bild: Yvonne Würth

Der Mai-Hock startete am Morgen im voll besetzten Festzelt, mit dem Fass-Anstich durch Bürgermeister und Schirmherr Karlheinz Gantert floss das Bier den ganzen Tag in Strömen. Dem Ansturm der vielen Wanderer war das große Zelt nicht gewachsen, was der Stimmung keinen Abbruch tat.

Gut gelaunt: Zahlreiche Wanderer nutzten am ersten Mai das sommerliche Wetter für ihre Tour, der Abschlusshock war für viele das Festzelt in Eggingen. Auch diese Frauengruppe aus Ober- und Untermettingen (Bild) gehörte mit dazu. | Bild: Yvonne Würth

Viele Besucher nutzten das sommerliche Wetter und suchten sich einen Platz auf der Wiese, denn trotz der zusätzlichen Festbänke auf dem befestigten Platz hinter dem Zelt mit bestem Blick zur Bühne reichten die Sitzgelegenheiten bei Weitem nicht aus.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Musikvereine aus Wutöschingen, Thayngen, Büsserach und die Mühlbachmusikanten. Der neue Dirigent Antonio Planelles Gallego gab sein Debüt: „Auf Spanisch gibt es keinen Begriff für ´mach mal hinne´, da ist es eher langsam, dafür mit groove“, erläuterte Wutöschingens Vorsitzender Thomas Bächle dessen Stil, mit dem die Musiker einen glanzvollen Auftritt darboten. Die Aufmerksamkeit der vielen Besucher beschränkte sich allerdings nicht auf die hochkarätige Musik auf der Bühne am Mittwoch.

Ganz anders hingegen am Donnerstag beim Festbankett: In heimeliger Runde gab der Musikverein Eberfingen mit Dirigent Gerhard Blatter ein gelungenes Stimmungskonzert zum Abendessen, ihm folgte der Musikverein Hütten mit einem hochwertigen Programm unter Leitung von Markus Wagner. Die beiden Solostücke „Hüttemer Gruß„ mit Rainer Eckert am Tenorhorn und „Trompeten-Bravour“ mit Roland Frommherz kamen sehr gut an beim Publikum.

Im Zentrum des fünftägigen Musikfestes zum 130-jährigen Bestehen des Musikvereins Eggingen stand natürlich die Blasmusik. Viele Musikvereine bereicherten das Programm mit ihrer Musik, darunter der Musikverein Hütten (Dirigent Markus Wagner) mit Solist Rainer Eckert, der den „Hüttemer Gruß“ mit klarem Klang und tonlicher Sicherheit darbot. | Bild: Yvonne Würth

Grußworte überbrachte der Präsident des Blasmusikverbands Hochrhein, Felix Schreiner: „Eine beachtliche Zahl. Vor 130 Jahren gegründet zu werden, das ist wirklich eine Nummer. Es ist die fünfte Generation, die heute im Musikverein Eggingen Musik macht und die Geschichte verwaltet. Ihr seid ein starker Bezirk, wir brauchen euch!“ Bürgermeister und Schirmherr Karlheinz Gantert überbrachte ein Geldgeschenk und freute sich über die erstaunlich zahlreichen freiwilligen Helfer bereits beim Zeltaufbau: „Ich bin stolz darauf, Bürgermeister der Gemeinde Eggingen zu sein.“

Informativ und unterhaltsam: Der zweite Tag des Musikfestes wurde mit offiziellen Reden und hochkarätiger Musik begangen, es spielten die Musikvereine aus Eberfingen und Hütten. Von links: MVE Dirigent Bernd Keller, MVE Vorsitzender Andreas Würtenberger, Bürgermeister und Schirmherr Karlheinz Gantert, Bundestagsabgeordneter und Präsident des Blasmusikverbands Hochrhein Felix Schreiner, Vizepräsidentin des Blasmusikverbands Hochrhein Brigitte Russ, MVE Vorsitzende und Bezirksvorsitzende Monika Eichin, MVE Vorsitzender Christopher Waldvogel. | Bild: Yvonne Würth

Bezirksvorsitzende Monika Eichin verlas die Vereins-Chronik, Vereinsvorsitzender Christopher Waldvogel erläuterte das Motto: „130 Jahre voll im Takt, das heißt nicht, das wir perfekt Musik machen, wir sind alles Hobbymusiker, die viele Proben brauchen. Das Kulturgut Musik von Generation zu Generation weitergeben, einander Werte wie Kameradschaft vermitteln – – beim Fest sind genau diese Werte gefragt.“