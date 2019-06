von Yvonne Würth

Der Sportverein Mauchen konnte bei seiner Hauptversammlung im eigenen Sportheim auf eine aktive Saison zurückblicken. Dass die Jugend beim Heimspiel des SC Freiburg gegen den FC Bayern als Einlaufkinder Hand in Hand mit den Spielern ins Stadion einlaufen durften, ist ihnen noch rege im Gedächtnis geblieben.

Die beiden Vorsitzenden Florian Güntert und Dominik Rombach konnten Herbert Birsner mit der Ernennung zum Ehrenmitglied beim Sportverein Mauchen ehren, besondere Geschenke bekamen Martin Basler und Karl Reichenbach zum Dank für ihre langjährige Unterstützung.

Trainer Peter Poc informierte über den Stand in der ersten Mannschaft, stellvertretend für den Trainer der zweiten Mannschaft, Sven Boll, informierte Dominik Rombach die zahlreichen Anwesenden. Die Trainer sind beide zufrieden. Auch wenn die zweite Mannschaft sportlich nicht so erfolgreich sei, könne sie jedoch auf eine gute Kameradschaft verweisen.

Wahlen im Vorstand

Kassierer Manuel Zolg konnte ein Plus in der Kasse verbuchen. Die Wahlen wurden von Ortsvorsteher Manfred Schanz durchgeführt. Für den Beisitzer Markus Hotz wurde Freddy Giesinger in den Vorstand gewählt. Dessen Posten als Kassenprüfer übernahm dafür Markus Oberle.

Der übrige Vorstand wurde im Amt bestätigt. Schriftführer Jonas Bernhart hatte in seinem Protokollbericht das vergangene Vereinsjahr Revue passieren lassen. Die Jugendmannschaften der Spielergemeinschaft Bettmaringen-Mauchen laufen von der Bambini-Gruppe bis hin zur D-Jugend.

Vorbereitungen auf Fest

Der Sportverein Mauchen bereitet sich derzeit auf die Veranstaltungen zum 70-jährigen Bestehen vor, das drei Tage lang gefeiert werden soll. Am Freitag, 21. Juni findet das Play-off-Finale der Kreisliga C der Spielgemeinschaft Bettmaringen-Mauchen II gegen den SV Görwihl II ab 19.49 Uhr statt bei freiem Eintritt. Im Anschluss locken das Geschicklichkeitsspiel Beerpong sowie die 70-Jahre-Kreisliga-Party.

Bereits fest verankert ist das Jugendturnier, das an den jährlichen Mauchener Sporttagen stattfindet. Auch zum 70-jährigen Bestehen des SV Mauchen findet wieder ein Jugendturnier statt. Zeitgleich wird zum Volleyballturnier geladen. Der SV Mauchen feiert drei Tage lang, vom 21. bis zum 23. Juni. | Bild: Archiv/Yvonne Würth

Der Samstag, 22. Juni startet bereits um 16 Uhr mit dem Damenspiel, um 17.30 Uhr ist Altherrenturnier, außerdem kann am Nagelbalken Koordination und Geschick trainiert werden. Neu neben dem Jugendturnier um 13 Uhr am Sonntag, 23. Juni findet parallel ein Volleyballturnier zur gleichen Zeit statt. Am Morgen unterhält der Musikverein Ober-Unterwangen musikalisch.

Weitere Infos zur Spielgemeinschaft Bettmaringen-Mauchen gibt es im Internet:

http://www.svbettmaringen.de