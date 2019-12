von Yvonne Würth

Zu ihrem Jahreskonzert hatten die Macher des MV Mauchen bereits den Eintrittsbereich im Konradsaal Stühlingen gemäß des Mottos „Auszeit“ gestaltet. Denn der Stress wurde abgestempelt und musste vor der Tür bleiben. Das Programm zeigte in Form einer Uhr durch drehen die Titel an. Nach den acht einführenden Glockenschlägen von Jan Güntert gab es erstmal Ruhe, bis Lockvogel Herbert Güntert auch den letzten Stress, den das Publikum vergessen hatte, zum Vorschein brachte.

Dirigent Fabian Korhummel hatte mit seinen 31 Musikern ein eindrucksvolles Konzertprogramm mit zehn Titeln und zwei lautstark vom Publikum gewünschten Zugaben einstudiert. Nach der Eröffnung mit „Celebration Countdown“ von Jan Ceulemans und „Panta Rhei“ mit Markus Götz stellte sich Ansager Dominik Rombach vor. Bereits zuvor war er mit leuchtend grüner Trainingsjacke, Schlabberhose und bequemen Crocs unter den übrigen Musikern in schwarz-weißer Konzertkleidung aufgefallen.

Mit seinem minutenlangen Schweigen, den unterhaltsamen Reden während eines Technikproblems sowie der Umbau- und Umziehpausen, überzeugte er das Publikum damit, dass Stress gar nicht nötig sei. Und dass das Orchester auch eigentlich keinen Stress in der Vorbereitungszeit hatte. Obwohl er sich höchstens notdürftig vorbereitet hatte, seiner Aussage nach, bewies er mit einer Bandbreite von Themen, dass ihn das Thema eine geraume Weile beschäftigt hatte.

Gar nicht damit einverstanden, den „heiligen Samstag“ mit Nichtstun zu verplempern, waren sich die beiden Holzarbeiter Ralf Keller und Peter Roth einig und spalteten ihr Holz fachmännisch gleich im Konradsaal, bevor alle drei zusammen „Probiers mal mit Gemütlichkeit“ anstimmten. Solosängerin Anika Güntert mit „Someone Like You“ von Adele und Solistin Samira Haas an der Flöte mit „Morning Has Broken“ ergänzten auf musikalischer Seite den gelungenen Abend.

Ralf Keller führte die Fahrt von Mauchen in den Stühlinger Konradsaal mit Umwegen an der Egginger Baustelle per selbst gedrehtem Video vor, bis es hieß „Wer hat an der Uhr gedreht“ und das gelungene Konzert beendet war. Das eigene Arrangement rappte in der Zugabe „Der Himmel soll warten“ von Sido/Adel Tawil der Sänger Peter Roth, zusammen mit Dominik Rombach.