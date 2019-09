von Yvonne Würth

Knapp 14 000 Euro an Spenden konnten für den Stühlinger Spielplatz an der Stadthalle über ortsansässige Firmen, Banken und Organisationen und Aktionen der Elterninitiative gesammelt werden. Die Sprecherin der Elterninitiative Sabine Gisy teilt in einer Presse-Information den aktuellen Stand mit: „Nachdem die Rahmenbedingungen am Standort mit der Stadtverwaltung, dem städtischen Bauhof und die Wünsche der Kinder geklärt wurden, kann nun der Spielplatz extrem aufgewertet werden.“

Bei der vorbereitenden Planung wurden die Kinder, Eltern und Verwaltung von der Architektin Marianne Würth ehrenamtlich unterstützt. Bereits umgesetzt wurden das neue Schaukelgerüst mit Nestschaukel, die Erneuerung der Kleinkindschaukel sowie der Einbau des Bodentrampolins. Als weitere Maßnahme ist die Umgestaltung des Sandkastens in einen Sand-Matschbereich geplant.

Unterstützung vom Bauhof

„Die zeitliche Realisierung hängt dabei weitgehend von der zeitlichen Verfügbarkeit des Bauhofes ab“, ergänzt Bürgermeister Joachim Burger, der das Projekt Spielplatz bereitwillig unterstützt.

Außerdem soll eine behindertengerechte Sitzecke gebaut werden, die als Treffpunkt für alle Generationen dient. „Das Pflegeheim Stühlingen liegt in der Nähe des Spielplatzes, sodass bereits jetzt schon der Spielplatz als Station und gelungene Abwechslung für die Bewohner dient. Bisher war der Zugang nicht einladend für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Rollator“, erklärt Gisy.

Geplant ist von der Elterninitiative ein weiterer Arbeitseinsatz nach Beendigung aller baulichen Maßnahmen, die TÜV-gerecht von den Mitarbeitern des Städtischen Bauhofes erledigt werden. Dann gilt es, die alten Holzgeräte neu zu streichen und die Bepflanzung aufzustocken. Ziel ist es, den Spielbereich für die Kinder naturnaher zu gestalten.

Auch die 16 Zäche Stühlingen engagierten sich mit einer Spende von 999,99 Euro für den Spielplatz. Insgesamt kamen so knapp 14 000 Euro zusammen. | Bild: Privat/16 Zäche

Das Offene Bürgerforum Stühlingen spendete eine Kombinationsschaukel im Wert von 3515 Euro. Durch die Teilnahme am Fanta-Wettbewerb sowie eigenen Aktionen (knapp 1500 Euro), der Bewirtung beim Laternenumzug an Sankt Martin und dem „Giving Friday“ im örtlichen dm-Drogeriemarkt (755,50 Euro) und dem Losverkauf der 16 Zäche Stühlingen (999,99 Euro) an Fasnacht kamen weitere Gelder zusammen in Höhe von insgesamt knapp 14 000 Euro.

Bereits in Planung ist eine Eröffnungsfeier mit Sponsoren und eine Segnung des Spielplatzes, sobald alle Arbeiten abgeschlossen sind.