Über eine Finanzspritze in Höhe von 1800 Euro, überreicht von Vertretern der doppelstädtischen Serviceclubs Rotary Club VS, Rotary Club VS-Mitte und Round Table 76, die aus der vorweihnachtlichen Aktion „Mein Baum hilft“ erwirtschaftet wurden, durfte sich jetzt der Förderverein der Wärmestube in der Schwenninger Talstraße freuen.

Für Wohnungslose und Einsame

Die Wärmestube in Schwenningen gibt es seit mittlerweile 14 Jahren. Sie ist eine Anlaufstelle für wohnungslose, arme, aber auch für einsame Menschen. Die Wärmestube bietet ein preiswertes Essen und alkoholfrei Getränke für alle Bürgerinnen und Bürger sowie eine zeitlich begrenzte Unterkunft. Über etwa 8500 Besucher jährlich verzeichnet die Wärmestube und mehr als 120 000 Essen wurden seit der Eröffnung im Jahr 2006 ausgegeben. In der Wärmestube bekommen die Gäste für 1,50 ein warmes Essen, das immer aus Suppe und Salat, einem Hauptgang und einem Nachtisch besteht. Meist sind es zwischen 30 und 50 Esser pro Tag. Wer mehr als die 1,50 Euro für das Essen bezahlen kann, gibt mehr.

Die Zahlen wachsen

Da sich die Wärmestube nur über Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert, helfe diese Spende den Organisatoren sehr, heißt es in einer Mitteilung. Die Zahl derer, die täglich in die Wärmestube kommen, wachse laufend weiter. Entsprechend groß war die Freude bei allen Vertretern des Fördervereins, als sie den Spendenscheck entgegennehmen durften.