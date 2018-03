Der Schwarzwaldverein Stühlingen feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen. Ehrungen langjähriger Mitglieder stehen im Mittelpunkt der Hauptversammlung.

Der Schwarzwaldverein Stühlingen feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen. Doch nicht nur der Geburtstag der Ortsgruppe stand bei der Hauptversammlung im Mittelpunkt, sondern auch die Ehrungen. Obwohl nicht alle langjährigen Mitglieder bei der Versammlung anwesend sein konnten, war die Schür gut besucht.

Insgesamt standen 21 Ehrungen an. Vorsitzende Jutta Binner-Schwarz übernahm die Laudatio und würdigte kurz jeden Einzelnen. Den Reigen der Geehrten führte Hansjürgen Bannasch, der langjährige Vorsitzende des BUND-Waldshut an, gefolgt von Sigrid Binner, Brigitte Danner, Franz Duttlinger, Rowitha Uehlinger aus Neunkirch und Mike Sibler. Sie wurden für 25-jährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Doch die Ehrungen gingen noch weiter. Für 40-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Herbert Albrecht, Bernhard Burger, Hedi Christoph, Karl und Walburga Döserich, Karlheinz Riedle, Silvio Sala, Sieglinde Schwengle und Ronald Vogel ausgezeichnet. 50 Jahre dabei sind Maria Kaufmann und Karl Schwilski, die an diesem Abend nicht anwechsend sein konnten. Rita Leingruber und Konrad Böhler sind beide im Jahr 1953 in den Verein eingetreten und somit ganze 65 Jahre lang dabei.

Dass es beim Schwarzwaldverein auch im kommenden Jahr wieder weiter geht, zeigt das umfangreiche und abwechslungsreiche Jahresprogramm (wir berichten noch). Erfreulich ist auch, dass es im Vorjahr 23 Neuzugänge gegeben hat und der Ortsverein Stühlingen momentan einen Mitgliederstand von insgesamt 581 Aktiven verzeichnet.

Bei der Stühlinger Ortsgruppe wird der Kontakt über die Grenze in die nahe Schweiz sehr groß geschrieben und so sind auch Freunde aus der Schweiz Mitglieder und auch im Vorstand vertreten. So wurde bei der Neuwahl des Beirats für die Schweizer Mitglieder Rainer Gysel einstimmig von der Versammlung gewählt.