Stühlingen Frauen bei der Feuerwehr: Nicole Adam in Stühlingen berichtet von ihren Erfahrungen

Momentan gibt es elf weibliche Mitglieder bei der Feuerwehr Stühlingen – von insgesamt 269. Gesamtwehrkommandant Rainer Geng meint, das müsse nicht sein, Frauen seien stets willkommen – und könnten oftmals mehr Tages-Einsatzbereitschaft zeigen als Männer. Nicole Adam ist mit 15 Jahren eingestiegen und berichtet von ihren Erfahrungen.

Frauen im Dienste der Feuerwehr sind auch in den Stühlinger Abteilungen immer noch die Ausnahme: Nur elf Damen und Mädchen sind in dieser 269-köpfigen Männerdomäne vertreten. Sie verteilen sich auf die Abteilung Eberfingen und Schwaningen mit jeweils drei Mädchen, in Grimmelshofen leisten zwei Mädchen Dienst, und jeweils eine Frau oder ein Mädchen sind in den Abteilungen Stühlingen, Lausheim und Wangen im Einsatz oder in Ausbildung.

Auf unsere Nachfrage stellt Gesamtwehrkommandant Rainer Geng nicht zum ersten Mal fest: "Weibliche Mitglieder innerhalb der Abteilungen sind hochwillkommen." Geng ist der Meinung, dass Frauen den gleichen Dienst leisten können, wie die männlichen Kameraden. Es gebe kaum Aufgaben, die sie nicht auch erfüllen können. "Da, wo Frauen früher an physische Grenzen gestoßen wären, gibt es heute technische Hilfsmittel", so der Gesamtkommandant. Die entsprechenden Beweise seien in einigen Stühlinger Abteilungen längst erbracht.

Gerade im ländlichen Raum ist es immer wichtiger, Menschen zu gewinnen, welche die Tages-Einsatzbereitschaft der Feuerwehr garantiere. "Das ist bei Frauen eher gegeben", betont Rainer Geng. Es gelte aber, bei allen Personen, die sich tagsüber in den Gemeinden aufhalten, unabhängig vom Geschlecht, für den Feuerwehrdienst zu werben. "Bei derzeit 269 Aktiven ist der Anteil von elf Frauen viel zu gering", sagt Rainer Geng. Er will die Frauen ermuntern, sich über einen Beitritt Gedanken zu machen. Und auf die entsprechende Frage stellt Geng fest: "Wir haben keinen speziellen Verhaltenskodex, nach dem sich die Feuerwehrmänner richten müssten. Ein respektvoller Umgang miteinander gebietet der normale Anstand."

"Es prasseln viel neue Eindrücke in Sekunden auf einen runter"

Frauen sind innerhalb der Stühlinger Feuerwehr immer noch eine Minderheit. Aber wer sich als Frau für diesen anspruchsvollen Freiwilligendienst entschieden hat, ist mit Feuereifer dabei. So wie Nicole Adam (21), die von jung auf der Abteilung Stühlingen angehört.

Frau Adam, seit wann sind sie bei der Feuerwehr?

Als ich 2014 das 18. Lebensjahr erreicht hatte, bin ich bei der Feuerwehrabteilung Stühlingen aktiv dabei. In die Jugendwehr bin ich mit 15 Jahren.

Sind sie feuerwehrtechnisch familiär vorbelastet?

Ja, mein Vater ist schon seit über 40 Jahren in der Feuerwehr und mein kleiner Bruder ist auch kurz nach mir eingetreten.

Welche Lehrgänge haben sie bereits absolviert?

Ich hab die Ausbildung zum Truppmann I, Sprechfunker, Atemschutz und Truppmann II hinter mir.

Wie groß ist der Zeitaufwand für den Feuerwehrdienst?

Jeden zweiten Mittwoch haben wir Probe. Zwei bis drei Mal im Jahr gibt es zusätzliche Proben wie Ausrückebereichproben, Einsatzübungen oder Einzelproben, wie beispielsweise für die Atemschutzträger oder Maschinisten. Und wenn man Vorstandsmitglied ist, kommen Sitzungen dazu. Aber alles in allem finde ich, ist das kein großer Zeitaufwand, ich mach das ja gern.

Was macht am meisten Spaß?

Die Kameradschaft, der Umgang mit verschiedenen Werkzeugen, die Atemschutzfortbildung und die unterschiedlichen Einsätze. Mein faszinierendster Einsatz war mein erster Atemschutzeinsatz bei einem Kellerbrand. Zu wissen, das ist jetzt keine Übung mehr, und es prasseln einem sehr viel neue Eindrücke in Sekunden auf einem runter.

Haben Sie auch schon belastende Einsätze erlebt?

Ja, zum Beispiel von zwei Jahren, als in Auto frontal in einen vollbesetzten Schulbus geprallt ist. Durch die vielen Übungen war ich gut vorbereitet. Aber wenn man im Feuer steht, ist das dann doch noch mal etwas anderes. Das Tolle an bisher allen Einsätzen ist, zu wissen, dass man als Mannschaft alles gegeben hat und eventuell das Leben eines oder mehrerer Menschen gerettet hat, oder deren Haus und Besitz.

ist in Stühlingen aufgewachsen. Vater Hansjörg war jahrzehntelang Abteilungskommandant. Nicole arbeitet als Rettungssanitäterin im DRK-Kreisverband. Sie hat einen jüngeren Bruder und ist ledig.