von Angela Böhrer

Bepackt mit schönen Erlebnissen und neuen Erfahrungen kehrten zehn Realschüler und -schülerinnen der Klassen acht und neun zusammen mit ihre Begleitern Helena Lakke und Harald Kaufmann vom Jugendaustausch zurück. Der Jugendaustausch mit der Stühlinger Partnerstadt Bellême ist fester Bestandteil des Jahresprogrammes des Partnerschaftskomitees Stühlingen-Bellême.

Das Komitee erstellt gemeinsam mit Helena Lakke, Französischlehrerin der Realschule, das Programm, leistet Hilfestellung bei organisatorischen Belangen und beteiligt sich an den Kosten des Austausches. Der Aufenthalt der Jugendlichen im Gastland wird jedes Jahr unter ein anderes Motto gestellt. Dieses Jahr war dies die Geschichte der Gastregion.

Erster Zwischenstopp: Paris

Mit dem Zug ging es von Donaueschingen aus zum ersten Höhepunkt der Reise – Paris. Durch Zugverspätungen war die Zeit etwas begrenzt, aber es war für die Jugendlichen ein Erlebnis, den aus dem Französischbuch bekannten Eiffelturm direkt vor sich zu sehen. Das Picknick unter diesem Wahrzeichen Frankreichs wird in Erinnerung bleiben. Nach dem Besuch des Place de Trocadéro ging es weiter nach Nogent-le-Rotrou, wo die Schüler von ihren Gastfamilien empfangen wurden.

Vieles anders in Frankreich

Es folgte eine Woche Leben in Frankreich. So überraschten die langen Schultage, das gemeinsame Essen aller in der Schulkantine, die strengeren Regeln, die Pflicht zum Abgeben aller Handys während der Schulzeit. Zum Thema passend wurde Bellême erkundet und bei einem Ausflug der berühmte Mont-Saint-Michel besichtigt, dessen Treppen-Aufstieg bei glühender Hitze eine sportliche Herausforderung darstellte. Umso lohnender der fantastische Blick. Auch das Schloss von Courboyer und die Stadt Le Mans waren interessante Ziele.

Die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Man traf sich beim Minigolf, im Schwimmbad, bei Gesellschaftsspielen und vielem mehr. Sehr abwechslungsreich gestalteten sich auch die Tage in der Gastfamilie, die vom Besuch eines Freizeitparks bis zum Aufenthalt im Haus am Meer reichten. Bei der Rückkehr wurde ein französischer Brauch gleich in die Tat umgesetzt: „faire la bise“, die Begrüßung mit Küsschen.

Wie war es für die Schüler in Bellême?

Lisa Klüsener: „Mein Französisch ist viel besser geworden. Ich kann auf jeden Fall die Teilnahme am Austausch empfehlen, es war richtig toll.“

Lisa Klüsener | Bild: Angela Böhrer

Ben Weißenberger: „Meine Gastfamilie hat sich gut um mich gekümmert, hat mir alles ermöglicht, wir waren sogar im Speedpark, das war megalustig. Bellême ist eine sehr schöne Stadt.“

Ben Weißenberger | Bild: Angela Böhrer

Olivia Gehring: „Die Highlights waren Paris, der Mont-Saint-Michel und die Rallye durch Bellême.Die Gastfamilie war so nett – ich habe regelmäßig Mail-Kontakt mit meiner Austauschpartnerin und zwei ihrer Freundinnen.