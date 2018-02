Eggingen Förderverein unterstützt die Grundschule Eggingen mit kreativen Ideen

Der Förderverein unterstützt die Grundschule Eggingen in ihrer Ausstattung sowie bei Projekten und Veranstaltungen. Weil in der Gemeindehalle wegen der andauernden Sanierung kein regulärer Schulsport stattfinden konnte, waren kreative Ideen gefragt.

Eggingen (luk) Die Lehrerinnen der Grundschule Eggingen mussten das ganze Schuljahr sehr kreativ sein. Dies zeigte die Hauptversammlung des Fördervereins Grundschule Eggingen auf, dessen Kasse mit einem Minus abschloss. Der Grund dafür war vor allem, dass in der Gemeindehalle wegen der andauernden Sanierung kein regulärer Schulsport stattfinden konnte, und das Lehrerkollegium Bewegung und Fitness ins Freie verlegt haben. Insgesamt summierten sich die Ausgaben auf rund 8200 Euro. So spendierte der Förderverein Walking-Stöcke, finanzierte aber auch Unternehmungen wie den Wintersporttag in Villingen-Schwenningen, die Vorführung von Kerbers Puppentruhe und die Absicherung der Kosten für die Projektwoche und das Schulfest. 14 Maßnahmen hatte Schriftführer Markus Lemme in seinem Rückblick aufgelistet. Ein Schwerpunkt des Fördervereins ist die Unterstützung sozial schwächer gestellter Familien bei der Finanzierung von Ausflügen, Hausaufgabenbetreuung und Eintritten.

Kassierer Georg Riesterer erläuterte die Einnahmen inform der Jahresbeiträge von momentan 66 Mitgliedern. Dazu kamen erfreuliche Spenden, insbesondere von Seiten der Egginger Firmen. Vorsitzender Holger Albicker betonte in diesem Zusammenhang: „Diese Spenden kommen zu einem guten Teil jungen Menschen zugute, aus deren Kreisen sich künftige Mitarbeiter in den örtlichen Betrieben rekrutieren.“

Bürgermeister Karlheinz Gantert bedankte sich bei den Mitgliedern sowie dem Vorstand für den ehrenamtlichen Einsatz für die Kinder der Grundschule und besonders dem Lehrerkollegium rund um Rektorin Birgit Malcha für die kreativen Ideen ausserhalb des Hallenbetriebs. Die Unterstützung der Egginger Schüler wird auch im kommenden Jahr weitergehen. Birgit Malcha hatte bereits einige Termine dabei. So werden die Schulkinder der Grundschule Eggingen und auch der Hohenlupfenschule Stühlingen am 26. Februar in der neu renovierten und wie Bürgermeister Gantert betonte „schönen und farbenfrohen“ Gemeindehalle in den Genuss des Theaters Nimmerland kommen. Der Vorlesewettbewerb wird dann in der Grundschule Eggingen am Donnerstag, 19. April, stattfinden.