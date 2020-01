von Yvonne Würth

Die Feuerwehrabteilung Weizen hielt Hauptversammlung im Gasthaus „Kreuz“ in Weizen. Bei den Wahlen gab es nur kleine Veränderungen, Stephan Schwarz wurde als Ausschussmitglied für die Gesamtwehr gewählt. Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem Kommandanten Maximilian Handke, Stellvertreter Thomas Haushälter, Kassierer Andreas Schönle, Schriftführer Markus Isele und den drei Beisitzern Martin Isele, Tobias Held und Erwin Stoll.

Beeindruckt von der starken Tagesverfügbarkeit zeigte sich Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer: „Ich bin ganz erstaunt, was ihr Tag und Nacht auf die Beine stellt. Ihr seid immer mit mindestens einer Staffel am Einsatzort, auch außerhalb von Weizen.“ Der einzige Wermutstropfen sei die Jugendarbeit. Die Abteilung hat keinen Jugendlichen, dies sei aber wichtig für die Zukunft. Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer informierte über das kommende Gesamtkonzept der Stadt und mahnte alle Abteilungen an, Lehrgänge zu besuchen: „Die Stadt musste über 1000 Euro aus unserem Budget zahlen für nicht besuchte Lehrgänge, dreimal bedeutet eine komplette Dienstuniform!“ Insgesamt rückte die Abteilung elfmal aus, berichtete Abteilungskommandant Maximilian Handke.

Der Brand am Fastnachtssamstag im ehemaligen Gasthaus „Adler“ bei Familie Kraft war der größte Einsatz der Kameraden im vergangenen Jahr. Das Gebäude war völlig abgebrannt, ist mittlerweile abgetragen und soll neu aufgebaut werden, ob von der Familie oder durch die Stadt steht noch in der Schwebe. Der Brand hielt sich hartnäckig durch das große Holzlager im Keller, die 80 Kameraden hatten bis in die Morgenstunden gut zu tun gehabt, dabei war das Gebäude einsturzgefährdet. Beim Einsatz in Mauchen konnte die Wehr gleich wieder zurückfahren. Mehrfach stellte sich ein Baum über der Straße als Zweig heraus: „Meine Bitte an die Bevölkerung: Ohne Gerätschaft bedeutet, es ist kein Einsatz der Feuerwehr nötig.“ Die Umstellung auf die neue Alarm- und Ausrückeordnung zur stillen Alarmierung erfolgte mit allen Vor- und Nachteilen.

Kassierer Andreas Schönle verbuchte ein Plus in der Kameradschaftskasse, neben der Alteisensammlung wurde bei der Gesamtwehrversammlung und beim Stellen des Narrenbaumes gewirtet. Grußworte der Gäste gab es von der Sto-Feuerwehr durch Konrad Isele, der Feuerwehrabteilung Schwaningen durch Christoph Burger und vom Musikverein Weizen. Unter dem Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge beschwerte sich Stefan Schelble darüber, dass sich erneut niemand vom Ortschaftsrat blicken ließ an der Versammlung und erinnerte an die Zeiten unter Vorgänger Robert Schalk, der als Bürgermeister und späterer langjähriger Ortsvorsteher stets Interesse gezeigt hatte. Gewünscht wurden außerdem neue Uniformen.

Die Feuerwehrabteilung Weizen hat 26 aktive Kameraden und neun in der Altersabteilung.