Schwaningen Feuerwehr Schwaningen zeigt Tipps zum Brandbekämpfen

Die Freiwillige Feuerwehr Schwaningen zeigte bei einer Schauübung Interessierten den richtigen Umgang mit Feuerlöschern und gab Tipps zum Brandbekämpfen.

Wie gehe ich im Notfall richtig mit einem Feuerlöscher um? Diese Frage beantworteten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stühlingen Abteilung Schwaningen am vergangenen Wochenende. Sie hatten zu einer Schauübung mittels Handzettel eingeladen und rund 50 Personen waren zum Gerätehaus gekommen.

Dort hatten die Kameraden unter der Leitung von Abteilungskommandant Christof Burger schon einiges vorbereitet. Dabei ging es nämlich nicht nur um das Löschen mit einem Feuerlöscher, sondern die Kameraden zeigten auch auf, wie ein Fettbrand gelöscht wird oder was passiert, wenn grade ein solcher Brand mit Wasser gelöscht wird.

Ärger mit Spraydosen

Dieses Wissen, besonders in der momentanen Grillzeit zu kennen, ist besonders wichtig. Da es aber immer wieder passiert, dass Spraydosen sehr oft unachtsam ins Feuer geworfen werden, oder ganz einfach in der Nähe von Feuern stehen, zeigten die Kameraden auch wie eine solche Dose explodieren kann und welche Sprengwucht dahinter stecken kann. Aber auch in der richtigen Handhabung eines Feuerlöschers gibt es Kniffe die zum Erfolg führen können. Damit diese auch etwas geübt werden konnten hatten die Kameraden angeboten, dies selber einmal auszuprobieren. Sechs ganz mutige Schwaninger testeten diese Möglichkeit aus. Die Übung klang mit einem gemeinsamen Grillfest aus und dabei gab es genügend Gesprächsstoff über das Erlebte.