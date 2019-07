von Yvonne Würth

Das Stühlinger Krankenhaus des Hegau-Bodensee-Klinikums war am Samstag Schauplatz einer grenzüberschreitenden Raumschafts-Übung. Mit beteiligt waren die Feuerwehren Eggingen, Wutöschingen, Bonndorf, die DRK Bereitschaft Stühlingen/Eggingen sowie die Feuerwehr Stühlingen mit den vier Ausrücke-Bereichen der zehn Ortsteile und den Nachbarn aus der Schweiz, der Feuerwehr Schleitheim.

Besonderheit

Die Übung wurde bei laufendem Betrieb der Klinik durchgeführt. Während des 90-minütigen Einsatzes mussten die Feuerwehrleute den Funk-Kanal wechseln, da es in Klettgau zur gleichen Zeit einen Ernstfall-Einsatz gegeben hat. Und die Räume mussten kurzfristig wieder zugänglich gemacht werden, da mitten in der Übung bekannt wurde, dass ein Kind geröntgt werden musste und auf dem Weg zur Klinik war. Dies war bereits im Vorfeld mit der Klinik-Leitung so abgesprochen worden und wurde innerhalb weniger Minuten möglich gemacht.

Per Drehleiter sowie über die Außentreppe wurden die Patienten gerettet. Neben einigen mutigen echten Patienten stellte sich hierfür auch die Mitglieder der Altersabteilung der Feuerwehr zur Verfügung. | Bild: Yvonne Würth

Das Szenario

Stühlingens Gesamt-Kommandant Gerhard Pfeifer erläuterte der interessierten Öffentlichkeit die Ausgangslage und den Übungsablauf. Angenommen wurde, dass durch Schweißarbeiten nahe der OP-Räume in Station LS2 ein Brand entstanden ist, der auch Flure verqualmte. Eine nicht bekannte Anzahl an Patienten sowie Besucher und Personal mussten gerettet werden; dies erfolgte teilweise per Drehleiter aus den oberen Stockwerken sowie über die Außentreppe. „Das Hauptaugenmerk heute ist die Führung und Zusammenarbeit von Feuerwehr, DRK und Krankenhaus-Verwaltung“, betonte Gerhard Pfeifer. Die Patienten wurden registriert und vom DRK versorgt. Anhand der Listen, welche die Verwaltung herausgab, konnten die Zahlen der Patienten und Belegschaft abgeklärt werden. Im Anschluss durchkämmten die Atemschutzträger das gesamte Krankenhaus auf der Suche nach einem eventuellen reellen Brandherd, da während der Übung die vorsorglich Rauchmelder abgeschaltet worden waren.

Manöverkritik

Gesamt-Kommandant Gerhard Pfeifer zeigte sich vollauf zufrieden: „Die erste Person wurde nach fünf Minuten gerettet, nach 45 Minuten waren alle 15 Personen gerettet. Im reellen Einsatz ist das eine ganz gute Zeit. Es gab keine Mängel.“ Kleinere Details werden noch abgesprochen. Das zuvor befürchtete Chaos mit den 14 Fahrzeugen auf der engen Zufahrt im Loretoweg ist nicht eingetreten: „Es hat von Anfang an geklappt.“ Pfeifers besonderes Lob galt seinem stellvertretenden Gesamt-Kommandanten, Benjamin Schrader, der die Einsatzleitung inne hatte: „Benjamin, du hast das hervorragend gemacht.“

Großes Interesse

Die Bevölkerung zeigte sich rege interessiert, besonders viele junge Familien sahen sich die Übung an. Schade nur, dass einer der Besucher des Krankenhauses bei der Anfahrt keine zwei Minuten warten wollte und trotz Protest der Feuerwehrleute mit Schwung über die prallen Wasserschläuche fuhr und deren Beschädigung riskierte, um nahe der Klinik zu parken.

Das Hauptaugenmerk bei dieser Übung lag auf der Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, dem DRK und der Krankenhaus-Verwaltung: von links Yvonne Müller, Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer, Einsatzleiter Benjamin Schrader sowie der Notarzt und Vorsitzende des Ortsverbands DRK Stühlingen, Heinz Jordan. | Bild: Yvonne Würth

Dankesworte

Die Altersabteilung der Feuerwehr hatte sich bereit erklärt, sich als Patienten zur Verfügung zu stellen. Ihnen galt Gerhard Pfeifers Dank, wie auch den 100 Kameraden, die bei sommerlicher Hitze in ihrer Einsatzkleidung einen regelrechten Sauna-Gang mitgemacht hatten. Zum Dank gab es einen Imbiss im Krankenhaus-Speisesaal für die Einsatzkräfte. Dankesworte sprachen Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger, Chefarzt Christian Saurer und Bürgermeisterstellvertreter Rüdiger Mayer.