von Yvonne Würth

Bäuerin Irene Kramer hatte bereits im Vorjahr gerne am Projekt der Landfrauenbewegung teilgenommen und war auch dieses Jahr wieder offen dafür. „Das war ein Glücksgriff, die Kälbchen macht sie schon ganz alleine, das ist fast wie Urlaub“, freute sich Irene Kramer. Denn Sarah packte kräftig mit an und kümmerte sich in dieser Zeit um die 29 Kälber.

Diese waren durchschnittlich etwa zwei Wochen alt und wurden liebevoll gepflegt, bis sie als Weiderind nach Bernau gebracht werden. Sarah hatte diese gefüttert und auf Durchfall untersucht, anschließend wurden sie gestreichelt. Ständig dabei ist Hofhund Bruno. Beim Fototermin geht Sarah ganz unbefangen zu den Kälbern, die mit Saugbewegungen deutlich machen, dass es Zeit für das Abendessen ist.

Nach ihrem Abitur möchte Sarah Fischer im Oktober mit dem Studium beginnen. Ihre erste Wahl war, Agrarwissenschaft zu studieren. Doch nun hat sie sich umentschieden und beginnt das Studium als Grundschullehrerin in Karlsruhe.

„Seit meiner Kindheit bin ich mit dem Landleben verbunden.“ Mit dem Projekt Landleben der katholischen Frauenbewegung konnte sie nun in das Berufsfeld hineinschnuppern. „Ich war auch im Stall bei den Kühen tätig, im Haushalt, einfach als Mädchen für alles.“

Der Leimackerhof in Stühlingen-Mauchen ist seit 2016 ein Bio-Hof mit aktuell 120 Kühen, 15 Schweinen, sieben Ziegen und 50 Hühnern. Dazu kommen etwa 100 junge Hühner. Die Zwergziege lebt bei den Hühnern und dient als Schutz vor Raubvögeln. Geführt wird der Biohof von Ehepaar Irene und Volker Kramer sowie Sohn Lorenz mit Ehefrau Bernadette. Neben dem Leimackerhof bietet die Familie auch Urlaub im Ferienhaus Aschoff an.

Die Aktivaufenthalte für junge Menschen erfolgen über die katholische Landfrauenbewegung Freiburg (KLFB). Für die jungen Menschen bedeutet das, sinnvoll zwei bis acht Wochen Ferien oder Auszeiten zu verbringen, gefördert und gefordert werden, Selbstwirksamkeit erfahren, Selbstbewusstsein entwickeln durch Bewältigung von Herausforderungen sowie Sozialkompetenzen entwickeln und Leben und Arbeiten im Rhythmus der Natur.

Für die Bauernfamilien bedeutet es, Erfahrung und Wissen weitergeben zu können und Unterstützung zu bekommen gegen Unterkunft, Verpflegung und Taschengeld. Neue Kontakte geben neue Impulse und bereichern.