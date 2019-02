von Angela Böhrer, Rafael Hermann

Herr Lehr, welches sind die Gründe für Ihren Wechsel nach Bonndorf?

Das sind rein private. Ich habe vor meiner Zeit in Stühlingen bereits in Bonndorf unterrichtet – ich wechsle also nunmehr zurück.

Welche Erfahrungen haben Sie in der Zeit in Stühlingen gewonnen?

Ich traf auf große Aufgeschlossenheit und das Interesse aller Beteiligten an dem Ziel, unsere Kinder und Jugendlichen auf dem Weg zum Erwachsen-Werden gut zu begleiten und zu fördern. Die Realschule hat eine lange Tradition, sie ist in der Region verwurzelt, es bestehen enge Beziehungen zu Eltern, Bildungspartnern und dem Schulträger. Die Realschule Stühlingen wird von einem hohen Anteil leistungsbereiter Schüler besucht und bereitet als alternatives G9 sehr gut auf den Besuch der beruflichen Gymnasien vor. Ich bin stolz auf die vielen positiven Rückmeldungen der beruflichen Schulen und Ausbildungsbetriebe bezüglich unserer Absolventinnen und Absolventen.

Was war für Sie die größte Herausforderung im Schulalltag?

Die Implementierung des neuen Bildungsplanes sowie die Anpassung an die sich in diesem Zusammenhang ergebenden zusätzlichen Aufgaben, welche auf die Realschulen zugekommen sind. Insbesondere die individuelle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler nimmt einen immer größeren Stellenwert im Schulalltag ein. Dabei ist es unerlässlich, diese Prozesse und die Umsetzung der erarbeiteten Konzepte durchweg zu prüfen und zu evaluieren.

In wieweit trägt die Realschule Stühlingen Ihre Handschrift?

Es ist schwer, die Prägung einer Schule an einer einzelnen Person festzumachen, da eine Schule vom gesamten Kollegium sowie deren schulischen und außerschulischen Partnern lebt. Ich verstehe mich hier als einen Baustein, der an verschiedenen Stellen wirken konnte. In den letzten Jahren standen insbesondere der neue Bildungsplan, die individuelle Förderung, die berufliche Orientierung und die Integration der neuen Medien im Fokus.

Ist Ihre Nachfolge bereits geregelt?

Nein, die Stelle wird zeitnah ausgeschrieben werden.

Welche Ziele haben Sie sich in Bonndorf gesetzt?

Die Realschule Bonndorf befindet sich auf einem sehr guten Weg. Da gilt es zunächst, das viele Gute zu bewahren beziehungsweise im Schulkonzept zu verankern. Darunter fallen die Naturparkschule und das sprachliche Profil. Wichtig ist mir eine enge Zusammenarbeit mit dem Kollegium und allen am Schulleben Beteiligten. Ich möchte erreichen, dass in der schulischen Diskussion wieder Ruhe einkehrt und wir uns mit aller Kraft unseren eigentlichen Aufgaben, der Förderung unserer Schülerinnen und Schüler, widmen können.

Worin finden Sie Entspannung von beruflichen Belastungen?

Zuhause, bei der Familie und im Vereinsleben. Ich bin Mitglied der DLRG und des Turnvereins Tiengen.

