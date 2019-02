von Yvonne Würth

Herr Holm, wie sind Sie zur Malerei gekommen?

Ich habe schon als Kind sehr gerne gemalt und meine Kunstbegeisterung ist auch in der Schule zeitweise gefördert worden. Aber bis vor etwa zehn Jahren ist das alles ein wenig planlos und ohne Konzept verlaufen. Einen roten Faden habe ich erst für mich gefunden, als ich Professor Hanspeter Münch kennen lernte, einen der bedeutenden deutschen Maler der Gegenwart, der an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach lehrt. In seinen Workshops und durch seine stets konstruktive Kritik hat sich bei mir ein die Bilder übergreifender Prozess entwickelt. Mittlerweile sind wir auch Freunde.

Welche Rolle spielt die Farbe für Ihr Werk? Wäre ein "Holm" auch in Schwarzweiß denkbar?

Farbe ist in der Tat das Thema meiner Malerei. Mich fasziniert dabei schon immer die zweidimensionale Darstellung der Räumlichkeit durch das Nebeneinander von warmen, kalten, hellen und dunklen Farben. So entstehen sich öffnende Räume und sich wölbende Volumen, die das Bild beleben.

Fließen Ihre psychoanalytischen Erfahrungen in Ihre Arbeit mit ein?

Eine psychologische Aussage im engeren Sinne ist zumindest nicht beabsichtigt. Allerdings sind Farbwahrnehmungen, wie jeder weiß, ganz elementare Sinneserfahrungen, die einen unmittelbaren Zugang zu unserem gefühlshaften Erleben eröffnen.

Was bedeutet die künstlerische Gestaltung für Ihr persönliches Leben?

Eine Bereicherung sowohl in kreativer als auch in ästhetischer Hinsicht.

Wie sehen Sie Ihre weitere künstlerische Zukunft? Gibt es Projekte?

Ich hoffe auf weitere Kontinuität in meinem Entwicklungsprozess. Ausstellungen wie diese, in denen mir eine Art Überblick gelingt – dafür braucht man viel Raum – zeigen mir auf, wie es weitergeht. Deshalb freue ich mich sehr über die hiesige Ausstellung in der Hans Carossa Klinik. Besonders dankbar bin ich auch, dass meine Malerkollegin Bernadette Böll die musikalische Gestaltung der Vernissage übernimmt und fühle mich geehrt, dass Edyta Nadolska-Scheib, ebenfalls Künstlerin und therapeutische Kollegin, die Laudatio halten wird.