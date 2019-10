von Edelgard Bernauer

Das unauffälligste, aber wohl interessanteste Haus im Stühlinger Städtlerund ist zweifellos das ehemalige Rabbihaus im Judenwinkel, erbaut im 17. Jahrhundert. Zur Straße hin gerade einmal zwei Armlängen breit, ist man überrascht, wenn man das Haus von innen kennenlernt. Man muss aufpassen, dass man den Kopf nicht an manchen Türstützen stößt, denn die Bodenhöhe ist innerhalb der einzelnen Geschosse höchst unterschiedlich.

Nichts ist gerade, alles ein bisschen schief und nahezu original erhalten. Wer sich hier einmietet, sollte ein Gefühl für ein solch ungewöhnliches Heim haben. Derzeit wohnen Coskun, Pavlina, Aris und Kai Umut Dengiz in diesem gewöhnungsbedürftigen Gemäuer. Pavlina Dengiz stammt aus Tschechien. „Ich war sofort verliebt in das Haus“, erzählt sie begeistert.

Die derzeitigen Bewohner des Rabbihauses in der Stühlinger Altstadt: Coskun und Pavlina Dengiz mit Aris und Kai. | Bild: Edelgard Bernauer

Das Haus habe eine Aura, die man schlecht beschreiben könne. Inzwischen haben sie und ihr Mann Coskun, der aus der Türkei stammt, auch die Schwachpunkte des Hauses entdeckt. Zum Beispiel fühlen sich Mäuse unter den Dielenbrettern, Wandverkleidungen und Holzdecken sehr wohl. „Die spazieren sogar manchmal über unseren Esstisch“, lacht Pavlina. Im Wohnzimmer befindet sich ein grüner Kachelofen aus dem Jahre 1808. In eine Kachel ist nicht nur die Jahreszahl, sondern auch der Name des Ofensetzers Grüninger eingearbeitet.

Die Dengiz‚ würden das Haus gerne kaufen, aber den geforderten Preis können und wollen sie nicht bezahlen, zumal ein Auto vor dem Haus zu parken problematisch ist. Aus Wutachtalsicht markiert das viergeschossige Rabbihaus den südlichen Eckpunkt der Altstadt. Hinter dem Rabbihaus befand sich eine kleine Synagoge, die nur durch das Rabbihaus zugänglich war.

Und das Judenbad befand sich im Stadtgraben. Die Judenscheuer linkerhand des Rabbihauses wurde in den 60er Jahren zu einem Wohnhaus für drei Familien umgebaut. Die Bevölkerung und die jeweiligen Landgrafen taten sich in vergangenen Zeiten schwer mit ihren jüdischen Mitbürgern: Wenn die Landgrafen Geld brauchten, waren die Juden gefragt – sobald es aber ans Zurückbezahlen ging, wollte man sie wieder los werden.

Eine Informationstafel erinnert an Menschen, die einst im Judenwinkel lebten. | Bild: Edelgard Bernauer

In Stühlingen waren 26 jüdische Familien zugelassen. Leicht wurde den Juden das Leben auch in Stühlingen nicht gemacht. An kirchlichen Feiertagen beispielsweise durften die Juden ihre Häuser nicht verlassen. Die Unterschutzstellung ließen die Landgrafen sich teuer bezahlen. Allerlei Schutzgelder wurden erhoben.

Auch der Alltag wurde den Juden erschwert. So durften die Frauen an öffentlichen Brunnen weder Kleider noch Geschirr noch Fleisch waschen. Häuser durften sie nur mit Einwilligung der jeweiligen Landgrafen erwerben.

In der Stühlinger Ortschronik hat Ehrenbürger Gustav Häusler den Stühlinger Juden achteinhalb Seiten gewidmet. Der aktuelle Stand des Rabbihauses und der ehemaligen Judenscheune (heute Dreifamilienhaus) ist so, dass der schweizer Besitzer diese veräußern möchte. Die Judenscheuer wurde in den 60er Jahren zu einem Dreifamilienhaus umgebaut.

Wir haben uns die Mühe gemacht und sind am Abhang hinter dem Rabbihaus und Judenscheuer auf die Suche gegangen. Es liegen zwar Steine herum, die aus einem Abbruchgebäude stammen könnten, ansonsten gibt es jedoch keine Spur der einstigen Sigge (Synagoge). Auf einer alten Stadtansicht sieht man hinter dem Rabbihaus außerdem ein kleines, kapellenähnliches Häuschen.

Das Rabbihaus gilt im übrigen als Geburtshaus von Natanael Weill (1687 bis 1769). Natanael Weill war Oberrabbiner der badischen Juden. Levi Bloch war der letzte der Stühlinger Juden. Er verließ in den 20er Jahren das Städtchen.

Die Stühlinger Altstadt

Stühlingens erste urkundliche Erwähnung datiert auf 1120. Im Jahr 1262 wurde dem Ort das Stadtrecht verliehen. Besiedelt war die Gegend aber wohl schon im 6. Jahrhundert, wie Grabungsfunde belegen. Die befestigte Stadt wurde 1499 im Schweizer Krieg gebrandschatzt. Das untere Stadttor brannte 1828 nieder. Das Obere Stadttor musste 1846 dem immer stärkeren Verkehrsaufkommen weichen. Die Herren von Küssenberg, die Grafen von Lupfen, die Pappenheimer und die Fürsten von Fürstenberg hatten über den Ort von 1172 bis 1806 das Sagen. 2012 verkauften die Fürstenberger das Schloss Hohenlupfen an den Landwirt Martin Stamm aus CH-Schleitheim.