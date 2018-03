vor 5 Stunden SK Stühlingen Fahrer zu lässig, Auto zu laut: Polizei greift ein

Einen so genannten Autoposer und seinen BMW hat die Polizei in Stühlingen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann ließ den Motor seines Autos ordentlich aufheulen und hatte umzulässig an seinem Wagen gebastelt. Den BMW musste er einem Kfz-Sachverständigen vorführen. Das hat Konsequenzen.