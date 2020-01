von Yvonne Würth

Herzhafte Lacher gab es beim Theaterabend in Weizens Ehrenbachhalle. Der Musikverein Weizen hatte den Dreiakter „Eine zweifelhafte Managerin“ von Sascha Eibisch aufgeführt. Eine weitere Vorstellung findet am morgigen Sonntag, 5. Januar ab 20 Uhr in die Ehrenbachhalle Weizen statt. Eigens im Rahmen des jährlichen Seniorenmittags findet eine weitere Vorstellung morgen bereits um 13.30 Uhr statt.

Der beliebte Volksmusikstar Hansi Hinterbächler wird in Weizen ein Konzert geben. So wird es auf dem Plakat angekündigt, welches inmitten des Bühnenbildes platziert ist. Die Einheimischen erkennen das Gesicht sofort. Professionell wurde kein Geringerer als Regisseur Rolf Schelble abgelichtet, der im halb offenen weißen Hemd mit kecker Mütze vor dem beschaulichen Dorf Weizen posiert. Gut zu erkennen ist die Kirche St. Konrad im Hintergrund.

Ein guter Grund, mit dem Konzert eine Menge Ruhm und Geld zu erwerben, sehen Bürgermeister Hannes (Walter Baschnagel) und Hotelier Martin (Kurt Buntru). Denn die aufgestellte Eventmanagerin Eva (Ute Reske) hat gute Kontakte zum Volksmusikstar. Dies bezweifelt allerdings die Wirtstochter Julia (Johanna Kremp) sehr, denn sie durchschaut die Eventmanagerin und deren einfältigen Sohn (Lukas Schwarz) durchaus. Für allerlei Verwechslungen und jede Menge komischer Elemente sorgt die Reinigungskraft (Meike Boma), die Favoritin des diesjährigen Theaters. Licht ins Dunkel bringt eine weitere Eventmanagerin (Annika Basler).

Die Laiendarsteller hatten sich nicht nur den Advent über mit stundenlangen Proben auf das jährliche Spektakel vorbereitet, sie durften auch nach der Pause zwischen den beiden Vorstellungen am Weihnachtstag und vor Dreikönig nicht wieder alles vergessen.

Organisation des Weihnachtstheaters: Beim Weihnachtstheater in Weizen wechseln sich FC (Regie Bert Schwenninger) und Musikverein (Regie Rolf Schelble) ab. Infos gibt es bei den beiden Vorsitzenden des Vereins, Michaela Burger unter der Telefonnummer 07703/92 08 42 sowie Susanne Buntru unter Telefon 07744/14 44.