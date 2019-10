Herr Boll, wie viel Waldfläche bewirtschaften Sie?

Fünf Hektar Wald gehören zu unserem landwirtschaftlichen Betrieb. Die Waldfläche in Bettmaringen ist etwa 330 Hektar groß, davon sind 70 Hektar Gemeindewald. Auf einem Hektar stehen 400 bis 600 Festmeter Holz.

Gerhard Boll, Vorsitzender der FBG Bettmaringen. | Bild: Gerald Edinger

Wie viele Festmeter waren von Käfer und Sturm betroffen?

Bei mir waren es nur 35 Festmeter, das ist relativ wenig. Aber es gibt Stellen im Steinatal Richtung Birkendorf und Untermettingen, die sehr stark vom Käfer befallen sind.

Welche Maßnahmen sind notwendig?

Jetzt müssen die frisch befallenen Bäume so schnell als möglich geschlagen und abtransportiert werden. Damit können wir den Befall in den Griff bekommen. Dieses Holz ist noch gut und kann besser vermarktet werden. Abgestorbene Fichten können wir später aus dem Wald holen, die sind nicht mehr das Problem.

Stühlingen Die Wälder in der Gemeinde Stühlingen ändern ihr Aussehen und müssen sich an die klimatischen Veränderungen anpassen Das könnte Sie auch interessieren

Wie schaffen das Privatwaldbesitzer?

Es gibt solche, die wohnen gar nicht mehr hier. Die haben die Pflege des Waldes an hier lebende Landwirte übertragen. Ich selbst habe seit 30 Jahren einen Pflegeauftrag für einen solchen Waldbesitzer. Die jetzige Situation geht aber bei vielen Landwirten an die Kapazitätsgrenze, sie können das Käferholz in dieser Menge gar nicht mehr aufarbeiten. Es sind einfach zu wenig Leute da, die das viele Holz aufarbeiten können.

Wie große ist der Schaden für sie?

Das kommt auf den Bestand an. Es kann sein, dass sogar ein paar Euro übrig bleiben.

Haben Sie an einen Verkauf gedacht?

Nein, daran habe ich nie gedacht.

Kreis Waldshut Strategien für die Zukunft des Waldes im Kreis Waldshut sollen gemeinsam erarbeitet und umgesetzt werden Das könnte Sie auch interessieren

Gibt es Unterstützung für sie?

Ja, von den Revierleitern. Aber die stehen in der momentanen Situation natürlich auch unter Druck.

Wie sieht die Zukunft im Privatwald aus?

Mit Neupflanzungen sollte man abwarten. Ich setze auf natürliche Verjüngung und die Pflege. Sträucher müssen dann regelmäßig rausgeschnitten werden, damit die Bäume Platz haben, dann wächst der Wald von allein. Klar ist, dass es keine Monokulturen mehr geben sollte. So wie es bisher gemacht wurde, sollte man es nicht mehr machen. Es wäre jedenfalls schön, wenn mehr private Waldbesitzer wieder mehr Interesse an ihrem Wald hätten und wüssten, wie es darin aussieht.