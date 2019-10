von Yvonne Würth

Die Künstlerin Edyta Nadolska-Scheib vom Kunstverein Stühlingen zeigt in ihrer aktuellen Ausstellung neue Bilder und Skulpturen. Sie hat in den vergangenen drei Sommern die Eindrücke aus Ligurien, dem Jura und der Normandie in ihren Werken verarbeitet. Dabei entstanden Erinnerungen und Interpretationen zum Thema „Licht“, die an heiße Sommertage am Strand, in der Stadt und in den Bergen erinnern.

In der Galerie Fermate mit den beiden Räumen und im Flur zeigt Nadolska-Scheib drei Schwerpunkte ihrer Arbeit. Dabei zu sehen sind Studien und Bilder einer normannischen Kapelle, die es ihr besonders angetan hat. Cervo, eine italienische Gemeinde mit 1139 Einwohnern in der Provinz Imperia in Ligurien am östlichen Hang des Golfs von Diano Marina gelegen, gehört zu einem der schönsten Orte Italiens. Nadolska-Scheib hat dort einige Zeit verbracht und Bilder angefertigt, in denen der Sommer und die Lebenslust auf ewig eingefangen wurden.

Die Künstlerin Edyta Nadolska-Scheib (Jahrgang 1971) aus Polen studierte Heilpädagogik und Kunsttherapie in Freiburg mit Ausbildung im Malen aus dem Unbewussten nach Carl Gustav Jung. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie in der Hans Carossa Klinik Stühlingen ist im Vorstand des Kunstvereins Stühlingen tätig und stellt regelmäßig aus.

Nicht fehlen dürfen Landschaftsformen, die zu ihrer langjährigen Arbeit als Künstlerin dazugehören. Während ihrer Aufenthalte fängt die Künstlerin gerne die Eindrücke der Landschaften ein und bringt diese auf die Leinwand. Der dritte Teil sind Marmorskulpturen. Diese stellen Landschaftsformen wie Gebirge und ähnliches dar.

Die Öffnungszeiten

Die Ausstellung findet in der Galerie Fermate in der Hauptstraße 59 im Schweizerischen Hallau statt. Die Eröffnung ist am Samstag, 5. Oktober. Weitere Öffnungszeiten sind am 12., 19. und 26. Oktober, 13 bis 17 Uhr, sowie nach Vereinbarung. Die Galerie Fermate betreiben Marlies und Rolf Bänziger, die keine kommerziellen Interessen verfolgen. Den Namen „Fermate“ trägt die Kleingalerie in Anlehnung an die Notenschreibung in der Musik, wo das Zeichen als Ruhe- oder Aushaltezeichen ein Innehalten anzeigt oder die Freiheit zu einer Verzierung einräumt. Die Idee ist also, den Vorbeieilenden ein kleines Verweilen, ein Betrachten anzubieten.

Der Verein

Der Kunstverein Stühlingen mit dem Vorsitzenden Hans Russenberger wurde 2009 gegründet mit dem Zweck, Kunst im öffentlichen Raum zu schaffen. Neben Ausstellungen gibt es Workshops und Ausflüge. Weitere Infos finden Sie hier.